Interpol ultima un acuerdo para mejorar la cooperación con la UE: "Europa es un destino para la delincuencia organizada"

1088598.1.260.149.20260520122926 El director general de la Policía, Francisco Pardo (2i), la Secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo Sastre (2d), el Secretario General de INTERPOL, Valdecy Urquiza (d), y el Presidente de INTERPOL, Lucas Philippe (i), durante la inauguración de la 5 - Juanma Jiménez - Europa Press

TOLEDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

Interpol ha reivindicado este miércoles en su 53ª Conferencia Regional Europea que se celebra en Toledo la relevancia de sus bases de datos con 170 millones registros criminales y ha destacado la importancia del acuerdo que está ultimando con la Unión Europea (UE) para lograr una "mayor coordinación" con la agencias Europol y Frontex.

El presidente de Interpol, Lucas Philippe, ha recordado ante los representantes policiales que Europa se encuentra en una "posición de encrucijada", una idea en la que ha insistido el secretario general de esta organización internacional, Valdecy Urquiza, al mencionar las rutas de la droga y del crimen organizado que conectan América Latina y los puertos europeos.

"Europa es un importante mercado de destino para la delincuencia organizada", ha avisado Valdecy Urquiza en el acto de inauguración del Congreso de Interpol, una organización que agrupa a 196 países, y que ha contado con la asistencia de la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y del director general de la Policía, Francisco Pardo.

Los máximos dirigentes de Interpol han puesto en valor la apuesta por modernizar sus bases de datos con 170 millones de registros criminales y que han permitido identificar a 40.000 víctimas de abusos sexuales, así como otros proyectos pilotos como el sistema Nexus de intercambio de información en fronteras. También han recordado que desde Europa se han emitido 9.000 notificaciones por diferentes reclamaciones en el último año.

En su discurso, Valdecy Urquiza se ha felicitado por que Interpol y la UE hayan alcanzado un "principio básico" para dar un paso importante hacia una mayor cooperación con las dos agencias europeas de referencia, Europol y Frontex. Fuentes policiales han señalado que el acuerdo puede ser firmado en la próxima asamblea general de Interpol que se celebra en noviembre en Hong Kong.

En este sentido, el secretario general de Interpol ha recordado que las organizaciones criminales cada vez son más peligrosas "y no tienen fronteras". "Ningún país se puede enfrentar a estos desafíos solo", ha enfatizado.

ESPAÑA, UNO DE LOS PAÍSES "MÁS SEGUROS" DEL MUNDO

La ciudad de Toledo acoge desde este miércoles la 53ª Conferencia Regional Europea de Interpol, un evento que reúne a un centenar de representantes de 50 países en el que se debatirá sobre retos comunes como las amenazas emergentes ligadas al narcotráfico en Europa o el abuso sexual infantil en Internet. Además, coincide con los cien años de colaboración entre la Policía Nacional y la considerada como mayor organización policial internacional del mundo.

En la inauguración, la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, ha destacado que España es "uno de los países más seguros del mundo", lo que ha relacionado con la apuesta "imprescindible y esencial" por la cooperación internacional.

La colaboración de la Policía con Interpol comenzó en 1926 con Victoriano Mora, un inspector general del Servicio de Identificación de Criminalística, y se ha extendido hasta la actualidad alcanzando numerosos éxitos en el plano del intercambio de información policial, como acredita la detención en España en 2023 del exmilitar venezolano Hugo 'el Pollo' Carvajal, reclamado por EEUU, tras dos años oculto en Madrid.

Unos años antes, en 2020, fue el turno de Carlos García Juliá, autor de cinco asesinatos de los abogados laboralistas de la calle de Atocha de Madrid en 1977, y que fue extraditado desde Sao Paulo (Brasil) poniendo fin a una huida de 29 años.

La relevancia de Interpol, de la que forman parte 196 países, también quedó patente un año después del atentado yihadista del 11-M perpetrado en Madrid en 2004, cuando fue detenido y extraditado desde Serbia a España en un avión militar un sospechoso que logró escapar del dispositivo policial en el piso de Leganés que usaban los terroristas.

Entre las detenciones mediáticas figura la de Dionisio Rodríguez Martín, más conocido como 'El Dioni', extraditado en 1990 desde Río de Janeiro (Brasil) escoltado por dos inspectores de la Policía. En 1995 fue muy relevante la del exdirector de la Guardia Civil Luis Roldán, que fue extraditado desde Laos.

SISTEMAS DE NOTIFICACIÓN

La cooperación policial se articulada mediante un sistema de notificaciones rojas con las que Interpol canaliza las solicitudes de los países para detener provisionalmente a una persona buscada, en espera de su extradición o entrega legal. Con este mecanismo, en España se arrestó en 2025 a unas 600 personas, mientras que las autoridades españolas consiguieron la detención de otros cien sospechosos fuera de sus fronteras.

Interpol también cuenta con notificaciones negras --relativas a cadáveres o restos humanos de víctimas sin identificar-- y un total de 19 bases de datos policiales que sirven para hacer frente a amenazas globales como el narcotráfico, la ciberdelincuencia, la lucha contra los centros de estafas a gran escala o la trata de personas, entre otros delitos.

La Policía Nacional aprovechará la Conferencia en Toledo para, a través de la División de Cooperación Policial, poner en valor operaciones como 'Wall' desarrollada en 2016 de forma conjunta con las autoridades chinas y que logró la detención y extradición de 269 personas localizadas en España por su relación con estafas millonarias.