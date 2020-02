La investigación sobre la alteración de las cuentas de Dia echa a andar con la citación de tres auditores y dos testigos

Publicado 12/02/2020 19:04:56 CET

El juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal ha citado para los próximos 24 y 25 de febrero a tres peritos de la consultora Ernst & Young y a dos trabajadores del Grupo Dia en calidad de testigos para preguntarles por la presunta alteración de casi 52 millones de euros cuentas de la compañía, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Se trata de la primera diligencia que lleva a cabo el magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 después de la imputación del ex consejero delegado del Grupo Ricardo Currás y el que fuera su número dos Amando Sánchez Falcón por delitos de administración desleal y fraude en las cuentas al haber presuntamente engordado los números de la empresa en 2017 mediante "prácticas irregulares" que supusieron un incremento ficticio de 51,8 millones de euros.

A instancias de la Fiscalía Anticorrupción, el instructor dirige asimismo el procedimiento contra los directores comerciales Luis Martínez Gallardo y Juan Cubillo, el director financiero Antonio Arranz Martín y el auditor de KPMG Carlos Peregrina García, que revisó las cuentas de Dia puestas en cuestión.

La investigación se inició después de la querella presentada por un grupo de accionistas minoritarios de Dia y de una denuncia interpuesta por el también ex consejero delegado Borja de la Cierva contra sus predecesores por el estado de las cuentas.

"Para la consecución de los objetivos propuestos para 2017, dado que las cifras propias del ejercicio no alcanzaban los mismos y se produciría un importante descenso en la cifra del Ebitda, Currás ideó un plan, que en parte implicaba la utilización de prácticas irregulares previas, para alterar ciertas magnitudes con reflejo directo" en este balance, "lo que le proporcionaba una apariencia de sólida gestión y alcanzar el cobro del variable por objetivos", dice el auto del juez.

CUATRO TIPOS DE MANIOBRAS

La investigación detecta cuatro de esas maniobras que imputa directamente al exCEO de Dia: previsión de ingresos no justificados procedentes de negociación con proveedores por importe de 6,3 millones de euros; una incorrecta contabilización de ingresos derivados de cargos de proveedores de marca propia que asciende a 21,7 millones; la eliminación no justificada de la provisión de facturas pendientes de recibir por 18,3 millones de euros y el pago de bonus y gratificaciones al personal no provisionados de hasta 5,5 millones de euros.

"El resultado final del plan trazado y ejecutado conllevó que las cuentas individuales de Dia en el ejercicio 2017 ofreciesen una imagen que no se correspondía con la real de la matriz, lo que se trasladó a las cuentas consolidadas del ejercicio, así como tuvo reflejo en la proyección de objetivos para el ejercicio 2018", recoge el auto.

Como en 2018 no se conseguía alcanzar la cifra de objetivos, una vez cesado Currás se inició una investigación en Dia España para descubrir las causas que motivó la comunicación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de la necesidad de una reexpresión de las cuentas de 2017 cuando se cerrasen las del ejercicio en curso.

El resultado fue un ajuste aproximado de 56 millones de euros en el patrimonio neto contable a 31 de diciembre de 2017, lo cual, desde el punto de vista de su cotización bursátil, conllevó que el precio de la acción sufriese una variación a la baja del 42,22% al cierre del día 15 de octubre --primer hecho relevante-- y del 24,50% al cierre del 22 de octubre --segunda comunicación a la CNMV--.

Antes de tomar declaración a los investigados, Abascal ha optado por citar el 24 de febrero a los tres auditores de Ernst & Young que han elaborado informes sobre el estado de las cuentas de Dia en esa fase previa a la entrada de la rusa LetterOne, del magnate Mikhaíl Fridman, como accionista mayoritaria.

Según las fuentes consultadas, al día siguiente acudirán a la Audiencia Nacional, como testigos, los trabajadores de la mercantil Miguel Ángel Iglesias Peinado y Susana Pagés de la Peña, en tanto que habrían recibido instrucciones de Currás para las maniobras contables objeto de las pesquisas.