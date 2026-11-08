Irene Montero acusa al Gobierno de un aumento "premeditado" de la "violencia policial" contra las movilizaciones

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, durante el acto 'Paz, casa y trabajo', en el Espacio Delicias, a 7 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha acusado al Gobierno de un aumento "premeditado" de la "violencia policial" contra movilizaciones.

Montero ha afirmado que en las últimas semanas se ha visto en España "un aumento de la violencia policial premeditado, que busca asustar a la gente que quiere movilizarse para que no lo hagan" y se ha referido "al Gobierno de PSOE y el Frente Amplio", como ha expresado este domingo tras asistir al XXII Congreso del Sindicato de Estudiantes.

"Siempre vemos la violencia policial en un mismo sentido", ha afirmado Montero, al tiempo que ha asegurado que "se ejerce contra las estudiantes en lucha, contra las profes en lucha, contra los sindicalistas que defienden los derechos laborales". En cambio, ha dicho, "nunca se ve que traten mal a agitadores fascistas como Vito Quiles", ni que se desarrolle esa violencia "cuando hay racistas que están poniendo en peligro la vida de las personas y los vecinos y las vecinas migrantes".

Para la eurodiputada, la represión "es un mecanismo para impedir que la gente se organice, para que la gente tenga miedo de utilizar las herramientas, como la huelga o las manifestaciones".

Por ello, ha hecho un llamamiento a movilizarse con la huelga del 11 de noviembre. Ha pedido que se "llenen las calles" para que sea "masiva". Asimismo, ha afirmado que la huelga "tiene que paralizar el país por el derecho a la vivienda, contra el coste de la vida" y ha señalado como responsables del problema de la vivienda "en primer lugar a los fondos buitre" pero también al "Gobierno estatal y los gobiernos autonómicos que no han hecho absolutamente nada para resolverla".

"EL VOTO ÚTIL ES LA ESTRATEGIA DEL PSOE PARA COMERSE A SU IZQUIERDA"

En cuanto a las elecciones del 29N, Montero ha subrayado que no hay nada más importante "que la gente joven se organice y luche" y ha descrito tres opciones ante las generales. La primera, ha dicho, es "volver décadas atrás en derechos" con el PP y Vox y la segunda, la que ofrecen PSOE y Frente Amplio, "que todo siga como está".

Frente a ellas, ha planteado una "propuesta plurinacional, republicana, antifascista" que "parte de la alianza entre Gabriel Rufián" y Podemos y con la que, a su juicio, buscan trasladar que hay "derecho a soñar con un mundo mejor".

Preguntada por el llamamiento al voto útil, ha afirmado que "el voto útil es la estrategia del Partido Socialista para comerse a su izquierda". Ha defendido que "para que las cosas cambien y haya más derechos hay que votar a la izquierda" y ha dicho que PSOE y PP "desgraciadamente votan igual" cuando se trata de bajar el precio de los alquileres o los alimentos.

Sobre declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en una entrevista publicada este domingo, en la que el presidente del PP habla sobre la ley del 'solo sí es sí', ha asegurado que "quieren destruir los derechos feministas" y ha acusado al PP y Vox de dedicar "todos sus esfuerzos a ridiculizar al movimiento feminista" y ha llamado a llenar también las calles el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

"Es increíble que en este país haya todavía partidos políticos que quieran gobernar en contra de más de la mitad de la población, que somos las mujeres, y el mensaje para Feijóo es muy claro: su machismo mata", ha expresado.

Por otra parte, preguntada por el fallecimiento de un militar en un ejercicio de adiestramiento en Zaragoza que se ha conocido este sábado, ha pedido "máxima prudencia" y ha enviado "el cariño y el respeto a los familiares de este militar".

Ha aprovechado para criticar que el Gobierno, con "cero presupuestos aprobados en esta legislatura", haya llegado "sin una sola votación en el Congreso a 36.000 millones de euros en gasto militar" y ha reclamado que ese dinero "de la ciudadanía sea para escuelas y para hospitales, no para armas".

Por último, Montero ha recordado la situación en Gaza, donde, ha dicho, "continúa un genocidio que impide la entrada de ayuda humanitaria". Ha afirmado que las lluvias en la zona han dejado "70.000 tiendas de campaña absolutamente inundadas" y ha acusado a "los gobiernos europeos, también el Gobierno de España" de seguir siendo "cómplices".