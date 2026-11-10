Irene Montero afirma que la Academia de TV incluye a Podemos en el debate electoral entre candidatos

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante la presentación de la candidatura de Podemos a las elecciones generales del 29N, en la sede de Podemos, a 5 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Rafael Bastante - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha afirmado que la Academia de Televisión les incluye en los debates electorales a las elecciones generales del 29N que va a organizar la institución y ya les ha citado a una primera reunión preparatoria.

Así lo ha manifestado tras reunirse con el coordinador de Alianza Verde, Juantxo López de Uralde, y varias organizaciones ecologistas, para avanzar que, tal y como pidieron ayer, van a estar presente en el debate junto a sus homólogos de PP (Alberto Núñez Feijóo), PSOE (Pedro Sánchez), Vox (Santiago Abascal) y Frente Amplio (Ada Colau).

Montero ha señalado que a todos los partidos les pareció bien que la Academia de Televisión, como entidad plural y democrática, organice los debates de la campaña y ya les ha llamado para ese primer encuentro preparatorio para, entre todos los partidos, definir los formatos.

"Agradecerle a la Academia su predisposición y su compromiso con que en el debate electoral puedan estar todas las voces representadas y confirmar que Podemos participará en ese debate electoral", ha destacado. Cuestionada sobre si el debate será en formato de a cinco, Montero simplemente ha dicho que estarán presentes y que los detalles concretos se organizarán en los encuentros conjuntos entre la institución y los partidos.