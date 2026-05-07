Irene Montero afirma que no se están dando certezas a la gente sobre el Hantavirus y pide escuchar a los expertos

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha afirmado este jueves que "es evidente" que las instituciones no están dando certezas a la ciudadanía ante el brote de Hantavirus localizado en un crucero con destino a Canarias, por lo que ha pedido escuchar a los expertos, dar tranquilidad y priorizar la seguridad y la salud pública de la ciudadanía.

"Este es un momento para escuchar a los expertos y para dar certezas a la gente. Creo que es evidente que eso no está pasando y lo que pido es que pase", ha señalado Montero tras ser preguntada por los periodistas en el Congreso.

La europarlamentaria ha defendido que España gestionó "muy bien" la pandemia de la Covid-19, cuando Podemos compartía gobiernco con el PSOE, y ha reclamado que ahora se actúe del mismo modo. "Escuchemos a los expertos y demos tranquilidad a la gente", ha indicado.

Asimismo, ha pedido priorizar "la seguridad pública, la salud pública de la ciudadanía" y poder atender "adecuadamente" a las personas afectadas. "España pueda aportar a resolver una emergencia sanitaria. Estamos capacitadas, sabemos cómo se hace, pues hay que dar certezas a la gente. Eso es lo que yo creo que tienen que entender todas las instituciones", ha concluido.