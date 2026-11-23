La número 1 de Podemos Irene Montero; durante un mitin de ERC, a 22 de noviembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha reclamado al electorado de izquierdas que no se deje arrastrar por la apelación al voto útil que, a su juicio, está realizando el PSOE simplemente para "comerse a su izquierda", consciente de que así renunciará al gobernar y entregará la Moncloa a PP y Vox

En declaraciones a los medios tras reunirse con colectivos educativos y preguntada por las encuestas electorales, Montero ha ironizado que "llevan diez años diciendo que Podemos está muerto" y que los sondeos revelan que van a tener entre tres y cinco diputados, al aludir a los casos de Alicante y Barcelona pese a que ningún sondeo se lo atribuye a su partido pese a los acuerdos electorales que ha alcanzado con ERC y Compromís.

Respecto al caso de la capital, la también exministra de Igualdad ha apostillado que están cerca de un segundo escaño en Madrid, que arrebatarían a PP y Vox, y ha criticado que las "encuestas para lo que están sirviendo es para tratar de alimentar la campaña del PSOE del voto útil".

"Yo le pido a la gente que no se deje arrastrar por esa dinámica del voto útil", ha insistido la aspirante de Podemos a la Moncloa para advertir de que el PSOE solo apela a concentrar voto en su candidatura para "comerse a su izquierda, sabiendo que con eso renuncian al Gobierno".

"Con esa dinámica de voto útil, el PSOE le está entregando el gobierno a la derecha y a la extrema derecha", ha ahondado para alertar de que los socialistas y su candidato, Pedro Sánchez, solo están pensando en intentar ser primera fuerza política, a costa de la izquierda alternativa, y no que el bloque de progresista sume mayoría.