Irene Montero atribuye la sentencia contra García Ortíz al "golpismo judicial" contra el que el PSOE es "impotente"

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria de Políticas de Podemos, Irene Montero, ha atribuido hoy la sentencia contra el ya exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al "golpismo judicial" de la derecha contra el que el PSOE es "impotente" y "no hace nada".

Montero ha señalado, durante unas declaraciones en TVE recogidas por Europa Press, que la "derecha golpista" lleva diez años inventándose casos judiciales falsos" para impedir que se formase un gobierno de coalición e impedir que Podemos entrase en el Gobierno".

En su opinión, estos eran los "precedentes" de la citada sentencia, que ha condenado a García Ortiz a dos años de inhabilitación, y ha señalado que "venía avisándose" desde hace tiempo. Así, la eurodiputada morada ha citado casos que, según ella, demuestran que "en España, la derecha no acepta las reglas del juego".

Se trata, ha dicho, del caso de Victoria Rosell, la juez de Podemos que fue denunciada por el exministro del PP José Manuel Soria. Un asunto según ella, en el que hubo un "juez corrupto" y "pruebas falsas" contra Rosell para tratar de "machacarla".

También ha recordado que a Podemos les "quitaron un escaño" con la "colaboración del Partido Socialista con una carta firmada por el juez Marchena, que es el mismo juez que ha condenado al fiscal general del Estado".

LA DERECHA SE PONE EL "TRAJE DEL FASCISMO"

Su conclusión es que "lleva pasando mucho tiempo" la actuación de la derecha que, considera que "no acepta las reglas del juego democrático" y que "quieren mandar gobierne quien gobierne". Irene Montero ha denunciado que cuando la derecha ve que va a perder poder "se ponen el traje del fascismo".

Además, cree que estos comportamientos que denuncia no tienen "consecuencias" como no las va a tener "volver a dar un golpe ahora". En su opinión, el PSOE "no hace nada" porque es "impotente" para hacer frente al "golpismo judicial y mediático de la derecha", como cree que tampoco lo está haciendo con el problema de la vivienda o la crisis de la sanidad.

Por ello, cree que Podemos tiene que "defender la democracia" frente a la "derecha golpista" y para lograrlo considera que "no hay fuerza más poderosa" que la de la gente cuando se organiza y defiende sus derechos como se ha hecho con otras conquistas sociales como el aborto o las ocho horas de trabajo.

Cree que es el momento de repetirlo y "ganarle la partida a los señoritos que se creen que España es su cortijo y que el Estado es suyo". Y ha añadido que si el PSOE "no puede o no tiene fuerza" les pide que dejen paso a la izquierda que sí tienen esas "ganas de defender la democracia y hacer frente a la derecha golpista".