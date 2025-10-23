Irene Montero cree que el aviso de Junts a Sánchez puede servir para construir una excusa para cuando quiera elecciones

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, durante una intervención en la Universidad de Otoño de Podemos en el Palacio de la Prensa de Callao, a 19 de octubre de 2025, en Madrid (España). La Alianza de la Izquierda Europea y Podemos celebran la Uni de O - Diego Radamés - Europa Press

Avisa al PSOE de que si quiere sus votos para el Presupuesto tiene que "deshacer" el gasto militar y dedicarlo a servicios públicos

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado hoy que la advertencia de ayer de la Portavoz de Junts, Miriam Nogueras, quien afirmó que es hora del cambio, puede servir al Gobierno para "construir una excusa" para cuando quiera convocar elecciones.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha querido dejar claro que "a estas alturas" todo el mundo sabe que quien va a decidir cuando se convocan elecciones generales es el PSOE y el presidente del Gobierno pero no va a depender de Junts ni de ningún socio. De hecho, ha recordado a este respecto que Pedro Sánchez ya dijo que iba a gobernar con o sin presupuestos.

Por ello, considera que la advertencia de Miriam Nogueras es un "tipo de escenificación" que, en todo caso, puede permitir al PSOE "construir una excusa para cuando quiera convocar elecciones" y en lugar de decir que las convocan cuando quieren, cuando les va bien o cuando están asfixiados por el aumento del gasto militar, por la vivienda o la corrupción, pueden decir que lo hacen por que Junts les ha "forzado".

A modo de ejemplo, ha señalado que a ellos no les han enseñado el presupuesto y cree que lo presentarán "a las bravas" en el Congreso. Algo, ha afirmado, que normalmente se hace cuando lo que se quiere es perder la votación para decir que los demás "no te han querido apoyar y que, por tanto, pues, por ejemplo, tienes que convocar elecciones". En su opinión, los presupuestos pueden ser una "buena excusa" para el PSOE para convocar elecciones.

Al ser preguntada si Podemos también cree que es hora de cambio, es decir, de que acabe la Legislatura y se convoquen elecciones, no se pronuncia directamente, pero sí cree que "la gente ya tiene muy claro" que tiene que haber "una izquierda fuerte y un feminismo fuerte" que para avanzar en derechos y para resolver los problemas que tiene este país, "incluso para que haya estabilidad".

Ha puesto como ejemplo que los únicos presupuestos que han aprobado los Gobiernos de Pedro Sánchez ha sido con Podemos dentro del Ejecutivo y precisa que en eso es en lo que está su partido, en construir una izquierda y un feminismo fuertes para hacer "lo que el PSOE nunca se atreve a hacer".

DESHACER EL GASTO MILITAR PARA LOGRAR LOS VOTOS DE PODEMOS

Relata a este respecto que su propuesta para resolver el problema de la vivienda es bajar por ley el precio de los alquileres, prohibir la compra a los no residentes, echar a los fondos de Europa, que las casas sean para vivir y expropiar la vivienda a los fondos buitre.

En cuanto a si apoyarán o no los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno lleve al Parlamento, Irene Montero ha querido dejar claro que para que eso suceda el Ejecutivo tiene que "deshacer ese aumento del gasto militar" que es más del 2 por ciento del PIB.

Ese dinero que el Gobierno quiere gastar en armas "por orden directa de Trump" debe destinarse, según la dirigente de Podemos, a los servicios públicos, a la sanidad porque hay vidas de mujeres en riesgo por una "gestión homicida" del PP en Andalucía o en Valencia, a políticas feministas o para la vivienda.