La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ofrece declaraciones a los medios en el Centro de Creación Contemporánea Quinta del Sordo, a 18 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha criticado que con su ausencia al debate electoral del próximo jueves entre los principales aspirantes presidenciales a estos comicios, este foro será una repetición del 'cara a cara' entre los líderes de PP y PSOE, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez, respectivamente.

En declaraciones a los medios tras reunirse con colectivos educativos, Montero ha subrayado que la Junta Electoral ya dejó claro, ante la consulta efectuada por la Academia de Televisión, que su concurso al debate no es obligatorio y ha culpado de su exclusión a PSOE y Frente Amplio.

"PSOE y el Frente Amplio son los que han querido expulsarnos del debate y los que han metido esa presión para que la Junta Electoral se tenga que pronunciar. Estas elecciones se suponía que iban de freno a la derecha pero resulta que lo que quiere el bloque de Gobierno es a callar a la izquierda", ha denunciado la también exministra de Igualdad.

Por tanto, ha augurado que el debate a cuatro va a ser "una repetición del debate a dos" que tuvo lugar el pasado jueves, porque van a estar representadas las fuerzas que representando dos bloques que se presentan aliados a estos comicios, el conformado por PP y Vox que aspiran a "destruirlo todo" y el de PSOE y Frente Amplio, que van juntos en muchas circunscripciones al Senado y que dicen que "la economía va como un cohete" y que como mucho hay que poner un "parchecito".

Frente a ello, ha asegurado que hay mucha gente que en las calles está reclamando las transformaciones y que tienen ganas de huelga. A ellos, ha prometido que Podemos se va a atrever a que bajen los alquileres, el precio de los alimentos y que suban los salarios.

En cuanto al debate a ocho entre los principales portavoces de los grupos parlamentarios, la candidata de Podemos ha manifestado que el cabeza de lista de ERC por Barcelona Gabriel Rufián, va a representar la alianza que mantienen ambas fuerzas políticas en esta campaña electoral y, en consecuencia, se podrá ver que hay una tercera alternativa a estos comicios.

"Todo el mundo va a disfrutar mucho de poder tener a Gabriel Rufián. Es una alianza republicana y feminista y antifascista representada en Gabriel Rufián (en ese debate)", ha remachado Montero.