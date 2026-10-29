Irene Montero critica que se ponga el foco en el error humano cuando "todo el mundo ve que el sistema falla"

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, durante el acto 'Casa. Vida. Futur', en la plaça Major de Nou Barris, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones del 29N, Irene Montero, ha recriminado que se ponga el foco en el error humano de un trabajador en el accidente ferroviario de Urda (Toledo), cuando "todo el mundo ve que el sistema falla, que la liberalización y el negocio tiene consecuencias".

Así lo ha trasladado en un mensaje a través de las redes sociales para exigir que no tiene que ser días "ni bulos ni carroñeros". Tampoco, ha añadido, de "ir a lo fácil" y "colocar toda la responsabilidad en un trabajador cuando todo el mundo ve que el sistema falla". "Es lo último que necesitamos hoy y siempre", ha enfatizado para subrayar que son días de "dolor para la víctimas y sus seres queridos".

Por otro lado, ha denunciado que la liberalización parcial del sector ferroviario tiene consecuencias en la seguridad, algo que vienen alertando maquinistas y expertos.

COMPROMÍS VE "DESPRECIABLES" LA FILTRACIÓN DE AUDIOS DE TRABAJADORES

Por otro lado, Compromís ha calificado de "despreciables" la filtración de los audios en medios de comunicación de las comunicaciones entre personal de Adif y maquinistas de los trenes siniestrados.

El diputado de la formación valenciana en el Congreso, Alberto Ibáñez, ha afirmado que en las redes sociales que "el respeto a los muertos, heridos y equipos de emergencia está por encima de cualquier cosa".

"Las responsabilidades políticas llegarán", ha enfatizado Ibáñez que ha tachado de "despreciable" que las filtraciones de los audios entre trabajadores momentos antes del accidente.