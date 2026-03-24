Irene Montero defiende que Podemos estará presente en las elecciones sin aclarar alianzas con la izquierda

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, interviene durante el acto de cierre de campaña electoral de Podemos en Castilla y León, a 13 de marzo de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). Podemos-Alianza Verde cierra su campa - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha defendido que la formación morada estará presente en las elecciones autonómicas de Andalucía del próximo 17 de mayo, si bien no ha aclarado sobre la posibilidad de presentarse bajo una alianza junto a otros partidos de izquierda.

Dicho esto, Montero ha reclamado a la izquierda andaluza "ganas de pelear" para "sacar" al presidente Juanma Moreno de la Junta, aunque no se ha pronunciado sobre la posibilidad de reeditar la coalición Por Andalucía, que comparte ahora con Izquierda Unida en el Parlamento autonómico. "Si eso pasa, las alianzas caen por su propio peso y no estaríamos todo el rato hablando de nosotras mismas", ha afirmado en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', que ha recogido Europa Press.

A juicio de la dirigente de Podemos, la tarea que tiene la izquierda es "política" y "estar convencida de que Andalucía se merece tener un gobierno que cuide los servicios públicos". "Si eso ocurre, pues las izquierdas pueden sacar a Moreno Bonilla de la Junta", ha reiterado Montero, quien ha señalado que ve al candidato del PP a la reelección "confiado por el calendario electoral y sin tener miedo a que los ciudadanos" le castiguen "por poner en riesgo vidas de miles de mujeres en la crisis de los cribados del cáncer de mamá" o la gestión de los incendios forestales.

Cuestionada por si Podemos está negociando con otras fuerzas progresistas para construir una coalición electoral de cara a los comicios del 17 de mayo, Montero ha indicado que la formación morada "va a estar presente en estas elecciones".

"Quien quiera que la izquierda sea valiente tiene la opción de Podemos en estas elecciones más allá de las alianzas", ha expresado la también eurodiputada, al tiempo que ha recordado que "quedan unos días" antes de que se cierre el plazo para la presentación de coaliciones electorales.

En este contexto, ha reivindicado que si "el objetivo es compartido" y "las tareas están claras" las alianzas van a caer "por su propio peso" y, por ello, ha puesto en valor el acto que compartirá con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, para poder dar "certezas" de que España "necesita izquierda y que hay que tirar para adelante.

SOLO APOYARÁ EL DECRETO ANTICRISIS SI SE INTERVIENEN LOS PRECIOS

Por otra parte, Montero ha explicado que Podemos rechazará el decreto de ayudas que ha aprobado el Consejo de Ministros para contrarrestar la subida de precios de la energía por el conflicto entre Estados Unidos e Irán al tratarse de "medidas de derechas" que estarían "engordando el bolsillo de unos pocos". La formación morada, según ha aclarado, solo apoyara el decreto si se intervienen los precios.

La secretaria política de Podemos ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que negocie con la derecha del arco parlamentario: "Si hace medidas de derecha tendrá que pedirle el voto a la derecha".

Sobre ello, Montero ha agregado que las medidas que plantea la parte socialista del Ejecutivo no harán más que "engordar la cuentas" de las empresas energéticas que, a su juicio, han hecho que "un cuarto de las gasolineras hayan decidido subir los precios antes de la entrada en vigor" del decreto.

Dicho esto, también ha culpado al Gobierno por provocar un crecimiento en la "extrema derecha" y decepcionar a la izquierda, al ser una coalición progresista en la que "se hacen muchas de las cosas que también haría la derecha".