Maíllo deja en Podemos la decisión de sumarse a Por Andalucía como "único proyecto unitario de la izquierda" ante el 17M

El candidato del partido de coalición Por Andalucia, Antonio Maillo, durante la ruedas de prensa en el Parlamento de Andalucía, a 24 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El candidato de la coalición Por Andalucía a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 17 de mayo, Antonio Maíllo, ha apuntado este martes que corresponde a Podemos la decisión de integrarse o no de cara a dichos comicios en las listas de Por Andalucía, alianza a la que ha reivindicado como "único proyecto unitario" en el ámbito de la izquierda.

Así lo ha apuntado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en el Parlamento andaluz al día siguiente de que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), anunciara la convocatoria de elecciones autonómicas para el domingo 17 de mayo, y a preguntas de los periodistas sobre si Podemos podría repetir en la candidatura de Por Andalucía, marca con la que el partido morado se alineó en los comicios de 2022 junto a IU y otras cuatro formaciones de izquierda.

De cara a las elecciones del 17 de mayo, Por Andalucía ha designado a Antonio Maíllo como candidato a la Junta, e integra en sus filas a IU, Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, mientras que Podemos ha elegido a su parlamentario Juan Antonio Delgado como aspirante a la presidencia del Gobierno andaluz, y pretende concurrir a las elecciones en coalición con Alianza Verde.

En este contexto, Maíllo ha subrayado que Por Andalucía "presentó un documento" a las organizaciones que podían reeditar la coalición, a las que se le dieron "nueve meses para que respondiera", tras lo cual "se desarrolló el calendario" y se han nombrado el candidato a la Junta y los candidatos provinciales, además de que "ha elaborado un programa político que es fundamental para decir qué es lo que vamos a hacer si gobernamos".

El líder de IU ha defendido que la coalición Por Andalucía es "el único proyecto unitario que hay en el campo de la izquierda", y también "el único espacio" en el que se puede acoger "a más organizaciones, pero lo tienen que decidir el resto de organizaciones", ha apostillado el candidato, que en esa línea ha advertido de que el proyecto al que representa "no puede parar, y menos ahora con las elecciones en marcha".

También ha reivindicado a Por Andalucía como un proyecto que da "certidumbre y seguridad" a la sociedad andaluza, a la que quieren animar para que el 17 de mayo voten "a una formación de izquierda seria que afronta el reto de transformar y de resolver los problemas de Andalucía", donde percibe "un hartazgo" entre la ciudadanía en relación al Gobierno de Juanma Moreno, al que "hay que decirle que ya está bien", que ya ha "fracasado" y no tiene "más oportunidades", ha considerado Maíllo.

SE VA A "CENTRAR EN EL DEBATE ANDALUZ" DE AQUÍ AL 17M

A preguntas de los periodistas, el coordinador federal de IU ha indicado también que la convocatoria de elecciones andaluzas abre una nueva pantalla, y a partir de ahora se va a "centrar en el debate andaluz" como candidato de Por Andalucía, desde la premisa de que "lo importante es que de aquí al 17 de mayo busquemos los mayores apoyos de la sociedad andaluza para conseguir que las cuentas nos salgan para cambiar el gobierno del Partido Popular", y en eso va a centrar su "esfuerzo como candidato de Por Andalucía" a lo largo del próximo mes y medio que queda hasta la cita con las urnas, según ha remarcado.

Antonio Maíllo ha señalado además que "en estos momentos hay tres organizaciones con derechos electorales en la derecha, y tres organizaciones con derechos electorales en la izquierda" en Andalucía de cara a las próximas elecciones, por lo que "ni mucho menos" es verdad que "la izquierda está súper dividida y la derecha está unificada", ha avisado.

Por otro lado, preguntado por si le gustaría que dirigentes políticos de otras partes de España participaran en la campaña de Por Andalucía, Maíllo ha indicado que "la sociedad andaluza es una sociedad que acoge", y que el suyo es "un proyecto federal", en el que "Andalucía debe jugar un papel importante, de primera", por lo que él da desde ya "la bienvenida a todas las personas que quieran venir a apoyar a este proyecto", a "todo aquel que quiera empujar y signifique algo, coincidiendo con nuestras propuestas políticas".

"Estaré encantado de recibir a gente que nos quiera acompañar", ha añadido Maíllo, quien, al ser preguntado en concreto por si entre estas personas estaría el portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en el Congreso, Gabriel Rufián, ha respondido que "no". "Hablo de gente que quiera venir", ha apostillado para concluir.