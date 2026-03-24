Sumar y sus aliados presionan a Podemos para una lista de unidad en Andalucía y los 'morados' mantienen la incógnita

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 24 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Sumar y sus aliados han reclamado a Podemos responsabilidad para confluir dentro la candidatura que promueven junto a IU a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo, mientras que los 'morados' mantienen la incógnita sobre las alianzas, aunque han recalcado que van a afrontar el reto de estos comicios con independencia del escenario para representar a la "izquierda valiente".

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha subrayado que su formación defiende "más y mejor" unidad en la izquierda para gobernar y que tienen que ser otros "los que se miren a sí mismos y sepan cómo se hacen bien las cosas".

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Barbero ha enfatizado que el objetivo para los comicios del 17 de mayo es conseguir desbancar al PP del Gobierno autonómico y ha reivindicado que, pase lo que pase en la izquierda, la coalición 'Por Andalucía' (que integran a IU, Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz) tiene la mejor candidatura liderada por el líder de IU, Antonio Maíllo.

DISPUESTOS PARA UNA CANDIDATURA AMPLIA PERO DE LA IZQUIERDA VALIENTE

Sin embargo, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, no ha aclarado si su formación está dispuesta a un acuerdo para concurrir con estas formaciones, al destacar que esa decisión corresponde a la dirección autonómica del partido.

Así, ha agregado que el "método Podemos" en materia de coalición es el que siguieron en Extremadura, cuando lograron una candidatura conjunta con IU y sin Sumar liderada por la dirigente 'morada' Irene de Miguel, y que si la tarea política está "clara" y consiste en una izquierda fuerte que "levante de verdad la bandera del 'No a la guerra'", las "alianzas caerán por su propio peso".

En todo caso, Belarra ha resaltado que su formación están preparada para afrontar el reto de estas elecciones de la mano de su cabeza de cartel, Juan Antonio Delgado, y ha subrayado que Andalucía necesita una "izquierda fuerte y valiente". "Podemos siempre ha estado abierto a construir las candidaturas más amplias y más fuertes posibles y esa disposición siempre la tenemos", ha remachado.

MÁS MADRID: ES EL MOMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DE "PODEMOS"

Por su parte la diputada de Más Madrid Tesh Sidi ha llamado a la unidad de la izquierda alternativa en las elecciones andaluzas y ha pedido responsabilidad sobre todo a Podemos para que se sume a la coalición 'Por Andalucía', que impulsa IU junto a Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz y de la que los 'morados' ya formaron parte en la legislatura que termina.

"El momento nos exige que haya responsabilidad y que aquella que se dice que es la izquierda fuerte pues también se responsabilice y se una a un proyecto que ya está vigente", ha proclamado Sidi para remarcar la importancia de "no dividir voto".

Aparte, ha señalado su convencimiento de que el decreto de prórroga de contratos de alquiler, que tiene que someterse a refrendo del Congreso en un mes, también contribuirá a la movilización de las bases progresistas en estos comicios.

Fuentes del socio minoritario del Ejecutivo admiten que es muy complicado la posibilidad de que Podemos acepte confluir antes de que se cierre el plazo para registrar coaliciones electorales y creen que el escenario es el de una división honda en la izquierda con hasta tres candidaturas (Por Andalucía, Podemos y Adelante Andalucía). Sin embargo, esperan que se apure las opciones para intentar un pacto de unidad.

COMPROMÍS PIDE NO CULPAR A LA IZQUIERDA SINO A UN PSOE "INCOMPETENTE"

En contraposición, la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Àgueda Micó, ha lanzado que da igual cómo se presente la izquierda alternativa en esta comunidad porque la realidad es que la "incompetencia" del PSOE, con una intención de voto del 20% según las encuestas, hace inviable una alternativa progresista a un PP que está cerca de revalidar la mayoría absoluta.

"Dejemos de culpabilizar a las izquierdas plurales de la incompetencia del PSOE de ser alternativa", ha apostillado para manifestar su "respeto absoluto" a lo que decida el espacio y que no será ella quien diga cómo deben presentarse.

Su compañero en Compromís adscrito a Sumar, Alberto Ibáñez, ha dicho que es compatible culpar a los que "bombardean" la unidad y que el PSOE se pliegue a postulados de derecha, como bajar impuestos en el plan anticrisis.

En todo caso, ha confiado plenamente en que Maíllo construya una candidatura amplia que movilice al electorado progresista y pueda colaborar con otras fuerzas como Adelante Andalucía. No obstante, ha precisado que la unidad se construye en el territorio y que a él no le gustaría que otros les dijeran cómo articularla en Valencia.