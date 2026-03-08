Irene Montero denuncia amenazas de muerte de una organización neonazi y pide protección a Interior

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero - Claudia Alba - Europa Press

MADRID 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha denunciado ante la Policía Nacional que ha recibido amenazas de muerte por parte de una organización neonazi calificada de terrorista por el FBI y ha pedido protección al Ministerio del Interior.

Montero ha recibido estas amenazas "en los últimos días", han informado fuentes de Podemos, que detallan que en las amenazas "se señala su domicilio, en el que residen sus hijos menores de edad y su pareja".

La eurodiputada de Podemos y exministra de Igualdad ha denunciado estos hechos ante la Policía Nacional y reclama al Ministerio de Interior "que garantice su protección y la de su familia".