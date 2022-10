Irene Montero dice que el PSOE ocultó la cifra de subida del gasto en defensa pero garantiza que no romperán el Gobierno

La titular afea que su socio impusiera esta medida pero se muestra conciliadora y subraya que quieren reeditar la coalición

MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La titular de Igualdad, Irene Montero, ha admitido que el PSOE ha conseguido "imponer" un aumento grande en el gasto militar dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), cuya cifra concreta desconocían al final de la negociación, y al que siempre se han opuesto.

No obstante y pese a esta discrepancia, ha rebajado la tensión dentro de la coalición al garantizar que el Ejecutivo "no se va a romper" por mucho que "quisiera la derecha" y que goza de estabilidad, dado que aunque no piensen lo mismo en diversos aspectos son capaces de sacar muchas ideas en común.

En declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, la titular de Igualdad no ha aludido al término deslealtad para referirse al PSOE, como sí hizo ayer el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, pero sí ha insistido en que su formación no tuvo acceso al cuatro macroeconómico donde se detallaba un incremento del 26% en las partidas relacionadas con defensa.

Tras recalcar que han conseguido avances importantes en el Gobierno tras una negociación presupuestaria "dura" como el impuesto a las grandes fortunas, avances en la ley de familias y la lucha contra las violencias machistas, ha lamentado que el PSOE haya impuesto su condición de socio mayoritaria en el gasto militar cuando Unidas Podemos lo rechazaba bajo el argumento que hace falta más sanitarios o profesores.

Por tanto, ha recalcado que esta situación les anima a querer gobernar "con más fuerza" para conseguir que el dinero público "no vaya a más tanques o armamento". Y en este punto, ha garantizado que su compromiso es volver a reeditar la coalición en el próximo ciclo electoral para volver a gobernar "juntos" pero con "más fuerza". "El Ejecutivo no se va a romper", ha ahondado Montero para reiterar, pese a esta divergencia, que se han conseguido cosas "importantes" en los presupuestos.

NO COMPRENDE EL RECHAZO DEL PSOE A NEGOCIAR VIVIENDA

Montero también ha enfatizado que la formación morada no se ha sentido relegada en esta negociación y que, lejos de ello, ha reivindicado "nunca un socio minoritario ha conseguido tantas cosas" dentro del Ejecutivo durante la legislatura, citando el despliegue del Ingreso Mínimo Vital, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SIMI) o la futura la Ley Trans.

Sin embargo y cuestionada por el bloqueo de la ley de vivienda, la ministra de Igualdad ha señalado que "no entiende por qué el PSOE no acepta" y se "niega a negociar" las mejoras que propone Unidas Podemos y los socios del bloque de investidura, como regular el alquiler para todos los propietarios en zonas de mercado tensionados e incorporar las viviendas de la Sareb al parque público.

Por su parte, la secretaria de Organización de Podemos, Lilith Verstrynge, también ha sostenido que el PSOE no les mostró el cuadro macroeconómico al final de la negociación con el PSOE, como ocurrió en años anteriores y con el que pueden revisar si en alguna partidas no están de acuerdo.

En consecuencia, ha reprochado en declaraciones a ETB que se adopte un aumento "tan notable" en esta parcela cuando, además, entienden que el gasto militar ya era "elevado en España".