Irene Montero expresa su preocupación por el grave accidente ferroviario en Toledo

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, durante el Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, en la Sede de Podemos, a 17 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha expresado su honda preocupación por el grave accidente de tren en Tolego y ha afirmado que ahora la "máxima prioridad" son las personas afectadas y sus familias.

"Facilitemos el trabajo a los servicios de emergencias y estemos atentas a la información oficial", ha escrito en las redes sociales tras conocer el siniestro.

El Gobierno ha comenzado a cancelar su agenda prevista para este miércoles 28 de octubre tras el accidente ferroviario entre dos trenes de alta velocidad en la estación de Urda. También Frente Amplio ha suspendido sus actos de precampaña.