La candidata de Podemos, Irene Montero, ejerciendo su derecho al voto en el colegio La Navata a 29 de noviembre de 2026, en Galapagar (Madrid). - PODEMOS

MADRID 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, ha llamado a "votar con el corazón" para construir un país "en el que sea más fácil y más feliz vivir para todas las personas".

Así se ha expresado tras ejercer su derecho al voto a las 10.30 horas en el colegio La Navata, en Galapagar, donde ha acudido acompañada por la secretaria general de la formación, Ione Belarra, donde también ha asegurado que el voto "es un derecho que sirve para que nadie sea más que nadie".

"Hoy el voto de cualquier persona que gasta muchísimo dinero en la cesta de la compra o en pagar el alquiler o la hipoteca o en tener calentita su casa para sus hijos, vale lo mismo que el de cualquier poderoso que se está enriqueciendo de ese robo masivo a la ciudadanía para tener más beneficios que nunca", ha afirmado.

En este sentido, ha subrayado que hoy "hay que ejercer ese derecho" que es "el que permite junto a las huelgas, junto a las movilizaciones, que nadie sea más que nadie".

"Todo el mundo a votar, todo el mundo a participar, a expresar con el voto nuestras convicciones, nuestros principios éticos", ha zanjado la candidata de Podemos.