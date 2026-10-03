Irene Montero pide un decreto que baje alquileres y expropie viviendas a fondos buitre "antes que convocar elecciones"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, y la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, atienden a los medios durante la manifestación por la crisis de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Ananda Manjón - Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reclamado este sábado un real decreto que baje los precios de los alquileres, expropie viviendas a los fondos buitre y acabe con la especulación como medida más urgente que un adelanto electoral y ha apoyado una huelga general en España.

En unas declaraciones durante la manifestación por la vivienda y "hacia una huelga general" convocada por el Sindicato de Inquilinas en la capital española, Montero ha afirmado que, por encima de una posible convocatoria de elecciones generales, "la respuesta a lo que ha pasado estos días tiene que ser bajar el precio de los alquileres y prohibir la especulación por real decreto", así como expropiar a "los fondos buitre".

"Lo que la mayoría social quiere es que se acabe la especulación" y "lo urgente" es "acabar con el negocio de la vivienda", sostiene Montero, que ha pedido cambiar "un sistema que no funciona" mediante la paralización del país "con una huelga general".

Ahora que ya se sabe que "Junts no es una excusa, que va a votar que no a todo igual", hay que promover un real decreto que baje el precio de los alquileres, que expropie las viviendas a los fondos buitre y que acabe con la "compra especulativa", así como "dar respuesta a la mayoría social", "antes por supuesto que convocar unas elecciones, porque lo urgente es acabar con el negocio de la vivienda", concluye Montero.

En cualquier caso, "cuando el Partido Socialista y [el presidente de Gobierno] Pedro Sánchez decidan convocar, estamos preparadas", proclama.

En esa línea, la secretaria política de Podemos ha lamentado que "siempre hay una excusa que hace que al final los especuladores ganen en contra de la mayoría social", pero ha celebrado que "todas las calles del país se están llenando" en las movilizaciones convocadas en 50 ciudades por la crisis de la vivienda este sábado.

"Tenemos una democracia secuestrada en manos de rentistas, de especuladores que quieren hacer negocio antes que proteger la vida y el bienestar de las personas. Y la forma de liberar una democracia y de conseguir cambios es esta, es la movilización, que se pare el país con una huelga general por el derecho a la vivienda", defiende.