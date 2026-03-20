Irene Montero reafirma que "le encantaría hacer equipo" con Gabriel Rufián para que haya una "izquierda fuerte"

1071217.1.260.149.20260320134302 Archivo - Las dirigentes de Podemos Ione Belarra (1i) Irene Montero (2i) y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián (1d), conversan en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, ha afirmado que está "encantada" con el acto que realizará el próximo 9 de abril con el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y que le "encantaría hacer equipo con él".

"Hay muchísima gente que está esperando que le demos seguridad y que le demos la certeza de que puede haber una izquierda fuerte en España que haga las cosas que es necesario hacer y más en un momento de crisis. La gente sabe que hay que bajar los alquileres por ley, topar precios de alimentos", ha apostillado en declaraciones a los medios tras acudir al reconocimiento a víctimas del Patronato de Protección a la Mujer.

La exministra de Igualdad ha recalcado que España necesita una "izquierda fuerte" y que ya se ve qué tipo de medidas saca el Gobierno cuando "solamente manda el PSOE" que "no se atreve a hacer las cosas que hay que hacer".

"Yo estoy encantada de poder hacer este acto con Gabriel Rufián, que va a ser el día 9 en Barcelona. Creo que lo que le tenemos que ofrecer a la gente, sobre todo a la gente de izquierdas, es la seguridad de que hay personas que queremos dar esta batalla", ha zanjado.