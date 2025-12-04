Irene Montero reprocha a Mónica García "sostener" la ley que permite privatizaciones sanitarias y reclama que la derogue

La secretaria política de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios antes de un acto de Podemos, a 7 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Los dirigentes de Podemos han participado en un acto llamado ‘Nacionalizar Repsol’. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha recriminado al Gobierno y a la ministra de Sanidad, Mónica García, que sostengan la ley que permite la gestión privatizada en la sanidad pública y ha reclamado que se derogue para prohibir la externalización de servicios.

Así lo ha trasladado en declaraciones en 'TVE', recogidas por Europa Press, al ser cuestionada por la polémica que rodea al Hospital de Torrejón (Madrid) por el audio del CEO de la empresa gestora, Ribera Salud, en el que aludía al rechazo de pacientes y procesos no rentables.

Montero ha sostenido que la "privatización es un crimen contra la salud pública" que, además, pone en riesgo el derecho de acceso a la sanidad, acusando a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de regalar "millones de dinero público" a grupos sanitarios privados. "Es un tipo de política homicida que pone en riesgo lo más importante que tiene la gente que es la seguridad", ha enfatizado.

Cuestionada sobre cuál es la respuesta a esta problemática, la exministra de Igualdad ha respondido que la solución es "prohibir que se pueda privatizar la sanidad" y derogar la ley que aprobó el Gobierno presidido por José María Aznar que permite la gestión externalizada de centros sanitarios.

Acto seguido, ha lanzado que el PP y el PSOE han sostenido durante "mucho tiempo" esta normativa y ahora "también la sostiene la ministra de Sanidad de Sumar", en referencia a Mónica García.

"En este punto se acabó, no se puede privatizar la sanidad porque estamos viendo que no es una cuestión como nos dijeron hace mucho tiempo, de que lo privado gestiona mejor que lo público que es que con lo privado", ha exclamado para confrontar que mientras lo público se centra en curar enfermedades, las empresas piensan en "cómo hacer negocio".

Finalmente, ha ironizado que este tipo de privatizaciones son las "verdaderas paguitas" que se están produciendo en España cuando gobierna el PP, "a costa de que la gente lo pase mal y de poner en riesgo la vida".