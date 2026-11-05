Irene Montero ve insuficiente la subida del SMI del Gobierno y reivindica subirlo hasta los 1.800 euros

La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, durante la presentación de la candidatura de Podemos a las elecciones generales del 29N, en la sede de Podemos, a 5 de noviembre- Rafael Bastante - Europa Press

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29 de noviembre, Irene Montero, ha tachado de insuficiente la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) acordada por el Gobierno este jueves y que deja el sueldo mínimo en 1.286 euros mensuales, un 5,3% más, por considerarla insuficiente y exige una subida que alcance al menos los 1.800 euros.

"Alguien podría decir: es mejor eso que nada. Pero todo el mundo sabe que con 1.286 euros no se puede vivir", ha insistido la dirigente 'morada' en la presentación de los candidatos en distintos territorios para las elecciones generales.

En este sentido, Montero se ha cuestionado que sea incluso posible vivir en España con el salario más frecuente que actualmente alcanza los 1.376 euros y ha puesto en el foco la subida del 40% del precio de la vivienda, la cesta de la compra o la gasolina. "Es evidente que esos salarios no dan para vivir", ha apostillado.

Es por ello que la referente electoral de Podemos ha expresado que ya "no valen parches", en una crítica implícita al Ejecutivo de PSOE y Sumar, y que se requieren medidas drásticas ante el aumento del "precio de la vida, especulación y el negocio salvaje de unos pocos a costa de la vida de la mayoría".

De hecho, ha apuntado que con el salario medio de 29.000 euros al mes tampoco se puede tener garantías de estabilidad cuando la cesta de la compra y la vivienda han subido un 40%.

JORNADA LABORAL DE 30 HORAS

En contraposición, Montero ha defendido la propuesta de Podemos de subir hasta los 1.800 euros el SMI y bajar hasta las 30 horas semanales la jornada laboral porque "la vida está para algo más que trabajar". "Hay muchas más cosas que tener en la vida, además de trabajar. La vida está para vivirla", ha reivindicado.

Frente a las críticas que recibe la formación por considerar sus exigencias "la lista de los reyes magos" e "inviables", Montero ha recriminado que en cambio se vea "súper asumible" la subida del precio de la vivienda o de la cesta de la compra en los últimos años. "¿Por qué lo inasumible siempre es lo que beneficia a la gente?", ha zanjado.

CONTRA EL VOTO ÚTIL

También ha criticado la apelación al voto útil en estos comicios para los que "no han hecho nada para solucionar los problemas de la gente", en clara referencia al PSOE. Es más, ha desgranado que eso traslada a la gente que no escoja la papeleta que le gusta porque está "votando mal", parafraseando unas polémicas declaraciones de Mario Vargas Llosa.

Por tanto, ha llamado a rebelarse contra los que votan "para que nada cambie" y ha exclamado que hay que votar "lo que se siente". "El problema no eres tú, no es tu voto (...) El problema es quien te pide el voto para luego no hacer nada", ha ahondado.

CANDIDATURA PARA "FREIR" A IMPUESTOS A LOS RICOS

La exministra ha aseverado que la candidatura de Podemos es la que "puede llenar el Congreso de escaños que hagan lo que la gente quiere" y la garantía de que se topan los precios de los productos básicos, que se va a "freír de impuesto" a los ricos y que se va a crear un supermercado público que no quiere la derecha ni el PSOE, según ha relatado, solo lo ve bien en Nueva York, como excusa para hacerse fotos con el alcalde de la ciudad norteamericana, Zohran Mamdani.

Montero también ha elogiado la alianza "republicana y antifascista" en estas elecciones con ERC y su cabeza de lista para estos comicios, Gabriel Rufián, y ha loado a los referentes electorales del partido a los distintos territorios.

Durante el acto han intervenido María Teresa Pérez (cabeza de lista por Alicante de la coalición Comprimís-Frente Valenciano), Manuel Pravia (cabeza de lista de POdemos en Asturias), Alejandra Sandoval (número seis de ERC por Barcelona) y Dina Bousselham y Jacinto Morano (integrantes de la lista por Madrid). Todos ellos han defendido que el partido es la opción para la izquierda valiente y transformadora.