Isabel Rodríguez no comparte la opinión de Banderas de que el Gobierno haya cambiado de principios, no solo de opinión

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha rechazado hoy las afirmaciones del actor Antonio Banderas, quien ayer aseguró, en referencia al Gobierno y a Pedro Sánchez, que se puede cambiar de opinión, pero no de principios.

Rodríguez se refería así durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, a las palabras del actor Antonio Banderas de anoche en El Hormiguero, donde señaló que la peor oposición que puede tener el Ejecutivo es su propio gobierno de hace cuatro años. En este contexto, el actor admitió que se pueda cambiar de opinión en la vida, pero advirtió: "una cosa es cambiar de opinión y otra cosa es cambiar de principios". Añadió que en este momento no ve a ningún líder mundial que le satisfaga.

La ministra de Vivienda dijo respetar todas las opiniones políticas al tiempo que dijo admirar y apreciar a una "persona tan universal como Antonio Banderas, a uno de los mejores actores de nuestro país".

Sin embargo, señaló que no comparte su opinión y defendió la "socialdemocracia" que aseguró que practican los socialistas de "respeto de los derechos humanos, la paz y los derechos de las mujeres".

En este sentido dijo estar con la política que cree en los derechos humanos, la que combate a los dirigentes que los están pisoteando, la que aboga por la paz en lugar de la guerra o que lucha contra los que creen que las explotaciones sexuales son un hecho con el que se deben conformar.

Isabel Rodríguez alegó en este sentido que "merece la pena dar la batalla de la implicación política" desde las posiciones de izquierdas como es su caso. Considera que en estos momentos "es más necesario que nunca dar esa batalla para volver a una sociedad de mayor entendimiento, de mayor convivencia y de mayor paz".