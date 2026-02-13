Isabel Rodríguez pide a Felipe González que reflexione sobre su permanencia en el PSOE

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, comparece ante los medios de comunicación en el Aulario de La Casa de la Arquitectura, a 12 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha pedido este viernes al expresidente del Gobierno Felipe González que reflexione sobre su permanencia en el PSOE, después de sus declaraciones en las que anunciaba que votará en blanco en las elecciones de 2027.

Así se lo ha recomendado al exlíder socialista en una entrevista en 'Mañaneros 360' en 'La 1', recogida por Europa Press, tras ser interpelada también por las declaraciones de otros ministros sugiriendo que González abandone la militancia del PSOE.

Sobre ello, ha agregado que el primer presidente del Gobierno del PSOE en la actual etapa democrática "no conoce bien la España de hoy, a la sociedad de hoy, a la política de hoy" y, por lo tanto, "él mismo" debería reflexionar sobre su participación en el partido.

Sin embargo, la ministra ha mostrado su gratitud por la "España que él construyó" y ha lamentado sus palabras, puesto que, según ha opinado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "está trabajando con la misma ambición para modernizar" el país "bajo los valores" del PSOE. "Lamento es que él tenga una desconexión", ha concluido.