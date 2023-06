Iturgaiz advierte de que "el candidato de PNV es Pedro Sánchez" y le acusa de ser "lacayo" de sus políticas

Dice que PP ha "cumplido su palabra" tras el 28M pero "los votos del PNV han servido para colocar alcaldes de Bildu o desalojar al PP"



BILBAO, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Carlos Iturgaiz, ha denunciado que PNV y EH Bildu, "por acción o omisión, son los que sujetan a Pedro Sánchez" durante la "nefasta" legislatura y siguen siendo "los lacayos de Sánchez y de las políticas socialistas". En esta línea, ha advertido de que "el candidato del PNV en las elecciones generales no es Aitor Esteban, es Pedro Sánchez".

El PP vasco ha presentado este martes en un acto en Bilbao a sus cabezas de lista al Congreso de los Diputados y al Senado por los tres territorios vascos, cámaras a las que llevarán "los problemas de los vascos", además de "colocar en La Moncloa" con sus votos a Alberto Núñez Feijóo porque es "hora de acabar con el Sanchismo", ha planteado Carlos Iturgaiz.

"Ya está bien de un gobierno que está haciendo daño a España como es el gobierno de Pedro Sánchez. Ningún otro país de la Unión Europea consentiría que las decisiones que le afectan fueran tomadas por aquellos que quieren que el país desaparezca y eso tampoco debemos consentirlo todos los españoles", ha señalado.

El presidente del PP vasco ha subrayado que tanto EH Bildu como PNV, "por acción o omisión, son los que mantienen y sujetan a Sánchez" durante la actual "nefasta" legislatura y siguen siendo "los lacayos de Sánchez y de las políticas socialistas que están creando una alarma social permanentemente" en el país con leyes que "están escandalizando a la mayoría de la sociedad vasca y del resto de España".

En esta línea, ha incidido en que PNV, EH Bildu y el Partido Socialista "juntos vuelven a presentarse en estas elecciones" del 23 de julio "en la misma alianza, en el mismo frente" porque los tres "quieren que Sánchez sea el presidente del gobierno de España".

De este modo, ha asegurado que "el candidato del PNV en estas elecciones generales no es Aitor Esteban, es Pedro Sánchez" como, según ha añadido, evidencia "la hemeroteca" con las declaraciones del propio Esteban y el presidente del PNV, Andoni Ortuzar "afirmando que quieren que gane" el presidente socialista y que "apoyarían" su gobierno.

Ante "este frente Sanchista", Iturgaiz ha insistido en que "la única alternativa del cambio es el Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y son los candidatos al Congreso y Senado del PP vasco", que es "un partido de fiar".

En este sentido, ha recordado que, tras las elecciones municipales y forales, el PP vasco ha "cumplido su palabra con los vascos y el resto de los españoles" de "desalojar" a EH Bildu de todos los ayuntamientos en los que los populares tuvieran "la llave".

En palabras de su presidente, el PP vasco ha dado sus votos para ello porque tiene "principios éticos, morales, democráticos y políticos de no permitir que nos gobiernen los antidemócratas que están llevando terroristas etarras en sus listas".

Por contra, ha censurado que "los votos del PNV han servido o para gobernar con Bildu o colocar alcaldes a los de Bildu, como ocurrió en Oyón, y también para desalojar al Partido Popular de alcaldías donde ganó las elecciones municipales como en Laguardia".

Iturgaiz ha concluido reiterando que "la mejor moción de censura a Sánchez son las urnas" y se ha mostrado convencido de que "va a pasar a la historia por ser el primer presidente del gobierno de España censurado dos veces por los españoles en poco tiempo", en referencia a los comicios del 28 de mayo y las próximas elecciones generales.

LOS CANDIDATOS

Por su parte, Beatriz Álvarez Fanjul, que encabeza de lista del PP por Bizkaia al Congreso por tercera vez, ha apelado a "luchar por mejorar los resultados" en los comicios del 23 de julio y "llenar el Congreso de los diputados de representantes del PP vasco".

"Tenemos la oportunidad de volver a hacer de nuestra tierra algo más que un proyecto chiquito y hacer de Euskadi un espejo donde mirarse", ha manifestado.

Fanjul ha advertido de que, aunque el PNV reitera que "son los únicos que defienden los intereses del País Vasco de Madrid", el hecho de que "no se haya avanzado nada" desde que "bajo un gobierno del Partido Popular se presupuestara y se fijara la entrada del AVE en el País Vasco" tiene "un inicio y un culpable".

Así se ha dirigido a "todo aquel vasco que a lo largo de estos años lo ha pasado mal, que ha tenido que apretarse el cinturón o simplemente no ha estado de acuerdo con las políticas del gobierno de España" para subrayar que "todo esto sin el PNV no habría sido posible" porque, sin el apoyo de los jeltzales, "Pedro Sánchez jamás habría entrado en La Moncloa".

Por ello, ha apuntado que, pese a que en los comicios generales hay "muchas papeletas, lo cierto es que son el mismo proyecto, y apoyar a Sumar es volver a avalar la ley del solo sí es sí, apoyar a Bildu es legitimizar la ocupación y apoyar al PNV es votar directamente a Sánchez". A su entender, "la única alternativa" es la Alberto Núñez Feijóo.

El cabeza de lista por Álava, Javier de Andrés, se ha planteado como objetivo volver a recuperar un escaño por este territorio en el Congreso, tras dos elecciones sin conseguir representación, lo que había creado "un mapa en Álava que no responde a la realidad sociológica" del territorio.

Por ello, el que fuera diputado general de Álava y delegado del Gobierno en el País Vasco ve los comicios del 23 de julio como una oportunidad para "ofrecer a los ciudadanos de Álava una alternativa al Sanchismo".

Tras criticar que el PNV se "distancia" del PP por "no compartir la estrategia de la izquierda radical de Podemos, de Bildu, donde ellos sí que se han sentido muy cómodos", ha planteado que la formación jeltzale "ha salido muy rara de esta cohabitación que ha tenido con el PSOE, con Podemos y con Bildu" hasta el punto de entender que "no hay otra alternativa para Euskadi que no sea el socialismo, el Sanchismo, la coalición nuevamente que quieren reeditar".

De Andrés ha defendido la "alternativa" para "toda la gente sensata" que representa el PP. "Es una alternativa para mucha gente que en otras ocasiones ha optado por otras formaciones pero que hoy sabe y entiende porque son los propios dirigentes del PNV los que están diciendo que desean la continuidad del Sanchismo", ha añadido.

Finalmente, la cabeza de lista por Gipuzkoa, Joana Arce, se ha propuesto como objetivo lograr al menos un diputado por este territorio en las próximas elecciones.

Arce ha advertido de que se afrontan "retos que superan la pequeñez en la que quiere instalar el nacionalismo a Gipuzkoa".

"La rapidez a la que avanza el mundo en su globalidad, la enorme competencia entre unos y otros, las limitaciones propias del tamaño de nuestro territorio, nos obligan a mirar de frente la realidad, a mirar alto, a superar viejos prejuicios, a entendernos entre diferentes y a tejer complicidades mucho mayores", ha agregado.

A su entender, "solo superando viejas barreras, solo mirando a España y a Europa, solo confiando en un partido que defiende la pluralidad, el respeto, la apertura y España en su diversidad, como es el Partido Popular, los guipuzcoanos, los vascos, podremos aspirar a salir de esta decadencia en la que nos están sumiendo quienes han gobernado tantos años".