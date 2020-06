Iturgaiz dice que no le interesa "nada más" que ser candidato de PP+Cs y cree que PP no tiene que "reinventar nada"

BILBAO, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a lehendakari de PP+Cs, Carlos Iturgaiz, ha asegurado que está "centrado" en las elecciones del 12 de julio y ha añadido, en relación a la posibilidad de aspirar a la presidencia del PP vasco, que no le interesa "absolutamente nada más". Asimismo, ha considerado que su partido no tiene que "reinventar nada" a la hora de fijar su orientación política en el futuro.

En un foro telemático de Forum Nueva Economía, se ha pronunciado de este modo tras ser preguntado si aspira a volver a ocupar la presidencia del PP vasco, tras la dimisión el pasado mes de febrero de Alfonso Alonso. "Soy el candidato de la coalición PP+Cs y estamos centrados en las elecciones del 12 de julio y no me interesa absolutamente nada más", ha respondido Iturgaiz, que fue presidente de la formación entre 1996 y 2004.

También ha sido cuestionado sobre el motivo por el que decidió aceptar ser candidato en las elecciones vascas. "Al presidente no se le puede decir que no", ha señalado en referencia al líder del PP, Pablo Casado, que le ha acompañado durante este foro. Asimismo, ha asegurado que, tras abandonar la política después de no ser incluido en puestos de salida de las listas europeas, le trasladó a Casado que, "cuando me necesites, sabes dónde me tienes".

Por otro lado, preguntado por la orientación política que debería seguir el PP en próximos años, ha opinado que no tiene que "reinventar nada". "Lo que no hay que hacer es cosas raras ni perder el norte", ha apuntado.