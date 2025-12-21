IU apela a la unidad en la izquierda tras el "espectacular" resultado de Unidas por Extremadura

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa, a 17 de diciembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado el resultado electoral de Unidas por Extremadura en las elecciones autonómicas del 21D y destaca que no es fruto de la "improvisación" sino del "trabajo unitario, arraigo y compromiso sin personalismos".

Después de que la coalición que conforman Podemos, su formación y Alianza Verde haya subido tres escaños, hasta lograr los siete diputados, Maíllo ha felicitado en las redes sociales a la candidata Irene de Miguel y a la coordinadora autonómica de IU, Nerea Fernández, por el desempeño de Unidas por Extremadura, que "fortalece una izquierda útil con arraigo".

También ha lanzado que la candidata del PP y presidenta autonómica en funciones, María Guardiola, ha fracasado cuando adelantó las elecciones por "interés personal, no pensando en Extremadura", a tenor de un resultado que no le otorga mayoría absoluta y ha favorecido la subida de Vox, que tendrá más fuerza en el parlamento regional.

"Solo ha alimentado el avance de la extrema derecha y ha normalizado los pactos del PP con Vox, con consecuencias graves para la democracia y el futuro de la región", ha alertado el líder de IU para diagnosticar que la izquierda tiene "mucho trabajo por delante frente a los recortes que impulsan" las derechas.

