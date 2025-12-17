IU aspira a un frente amplio electoral en Aragón y desvela que está en conversaciones con Chunta, Sumar y Podemos

El coordinador federal de IU y candidato a la Presidencia de la Junta por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ofrece una rueda de prensa sobre distintos temas de actualidad política tanto de ámbito nacional como andaluz. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID/SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha destacado que la aspiración de su formación es fraguar una coalición de "amplio espectro" y, para ello, están manteniendo conversaciones con todas las organizaciones política, en alusión a Chunta Aragonesista, Sumar y Podemos.

En rueda de prensa en la sede de IU en Sevilla, ha desgranado que habrá que esperar al resultado de dichas negociaciones entre los diferentes partidos, pero su criterio es que debe haber un frente amplio para responder al "órdago" del presidente autonómico, Jorge Azcón, al convocar elecciones anticipadas para este 8 de febrero en la comunidad.

Maíllo ha disertado que la izquierda alternativa tiene que articular una propuesta electoral que sirva "no solo para romper las aspiraciones" de Azcón de intentar aumentar su mayoría en la cámara regional, sino "bloquear" cualquier alianza posible entre las derechas levantando una alternativa de gobierno progresista.

La opción de una única candidatura a la izquierda del PSOE se antoja complicada en esta comunidad, una vez que Podemos ha ofrecido alianza electoral a IU siempre que Sumar quede fuera de la ecuación, emulando el caso de la coalición Unidas por Extremadura. Aparte, los 'morados' consideran que Chunta no es un aliado natural.

EN EXTREMADURA LA IZQUIERDA ALTERNATIVA VA A CRECER

Por otro lado, el líder de IU ha dicho sobre las elecciones extremeñas que la candidatura que conforman Podemos, su formación y Alianza Verde está en tendencia ascendente y que esta semana es clave para movilizar el electorado progresista y ver hasta dónde llega el crecimiento de Unidas por Extremadura.

Esta cita con las urnas, según su análisis, va a ser "determinante" porque romperá con la tendencia del anterior ciclo electoral de 2024, dado que no va a haber "estrechamiento" del espacio electoral de la izquierda.

También ha disertado que la candidata del PP y presidenta de la Junta de Extremadura, no va a conseguir su objetivo de lograr mayoría absoluta, como ha apuntado ya de forma "resignada" el líder nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo.