IU y Compromís cargan contra el bloque conservador en el CGPJ por tratar de "reventar" la apertura del Año Judicial

"Señorías, tápense" afirma el diputado Alberto Ibáñez mientras Enrique Santiago tilda a estos juristas de "partido de las togas"

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

IU y Compromís han criticado la posición del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras pedir a la presidenta del órgano, Isabel Perelló, que actúe contra la presencia del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en la apertura del año judicial.

En este sentido, achacan a estos vocales del órgano de gobierno de los jueces tratar de hacer política al tratar de "reventar" este acto institucional, con presencia del Rey Felipe VI y "todo"

El portavoz parlamentario de IU en el Congreso, Enrique Santiago, ha calificado en la red social X al bloque conservador en el CGPJ de ser el "partido de las togas" y de sacar adelante su "última atrocidad".

Mientras, el diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar, Alberto Ibáñez, ha instado a estos vocales a que se "guarden la carta, esperen a votar como el resto dentro de dos años" y que "no se metan en política". "Señorías, tápense", ha zanjado.