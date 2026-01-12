IU se inclina por apoyar la nueva financiación al proclamar que "no hay" principio de ordinalidad, su línea roja

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, atiende a los medios de comunicación en una rueda de prensa celebrada en la sede de su formación en Andalucía. - ROCIO RUZ/EUROPA PRESS

Quiere negociar mejoras al modelo y desdramatiza las diferencias dentro de Sumar: "Es difícil oponerse a una mejora de recursos

SEVILLA/MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que la reforma de la financiación autonómica planteada por el Gobierno es un "buen punto de partida", al implicar una mejora de recursos para todas las comunidades y sostener que "no hay principio de ordinalidad" en el modelo propuesto.

De esta forma, la formación se acerca a la visión positiva del nuevo modelo de financiación que ya habían expresado Movimiento Sumar y Comunes y llama a "desdramatizar" las diferencias que ha suscitado la propuesta en otros sectores del socio minoritario del Ejecutivo, como es el caso de la Chunta Aragonesista que se opone al cambio planteado por el Ejecutivo.

No obstante, ha subrayado que su formación quiere negociar con el Ministerio de Hacienda, cuando el nuevos sistema llegue al Congreso en formato de proyecto de ley, un incremento del fondo de compensación entre comunidades hasta los 3.000 millones para reforzar la equidad del modelo y condicionar los recursos asignados a un suelo de gasto a los servicios esenciales.

ES "DIFÍCIL OPONERSE A UN INCREMENTO DE RECURSOS"

En rueda de prensa telemática, Maíllo ha desplegado una valoración positiva tras analizar los criterios de la reforma de la financiación articulada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y ha declarado que es "muy difícil oponerse a un incremento sustancial de recursos financieros" que permitirán mejorar la sanidad o educación públicas.

Además, ha insistido en que la nueva financiación autonómica no consagra la ordinalidad como principio rector del sistema, una de las líneas rojas para IU que ya había advertido su rechazo a cualquier modelo que pusiera en el centro ese criterio.

"No hay principio de ordinalidad y es una buena noticia porque evidentemente saben que IU tiene una postura muy firme con respecto a este principio (...) Celebramos que no lo haya", ha insistido Maíllo, quien ha argumentado que la ordinalidad no rige el sistema tras analizar los criterios de reparto de fondos y la proyección de mejora de ingresos para las autonomías.

MÁS ALLÁ DE RELATOS, LA ORDINALIDAD NO RIGE EL MODELO

Cuestionado sobre si es compatible su diagnóstico con el expresado por el líder de ERC, Oriol Junqueras, que defendió que el principio de ordinalidad estaba presente en el acuerdo con el PSOE sobre la financiación catalana, Maíllo ha bromeado que un cambio de modelo siempre suscita un "totum revolutum" en las lecturas que hacen las distintas formaciones políticas.

Por ello, ha recalcado que cada uno puede tener una "narrativa o relato" que de manera legítima quiera defender, pero en el caso de IU han estudiado el modelo y los resultados de aportaciones y asignación de recursos, como por ejemplo en el caso de Madrid, evidencian que le principio de ordinalidad con es el eje del sistema.

"Otra cosa es que haya una coincidencia en la que Cataluña quede con un orden coincidente con el de su capacidad tributaria (...) Pero lo que diga quien lo diga, el principio de ordinalidad no se aplica. Nosotros somos favorables a ello y para nosotros una buena noticia", ha enfatizado durante su comparecencia.

Además, el líder de IU ha minimizado las tensiones que pueda suscitar la financiación autonómica dentro de la coalición Sumar, a tenor del rechazo expresado por la Chunta, y ha desgranado que PP, PSOE y hasta Junts tienen este tipo de choques.

En todo caso, ha vuelto a poner de manifiesto que hay mucha capacidad de negociación hasta que se vote el modelo en el Congreso y se muestra optimista en que se pueda aprobar la nueva financiación, con mejoras, en esta legislatura, aunque para ello se requiere un diálogo bilateral entre distintos partidos y también un acuerdo multilateral entre los aliados del bloque de investidura.

CRITICA LA OPOSICIÓN DEL PP Y DEL PRESIDENTE ANDALUZ

Y es que Maíllo ha criticado duramente la negativa del PP al actual modelo de financiación y ha tachado de insolvente su planteamiento, dado que aboga por aplicar 32.000 millones adicionales pero sin explicar cómo financiará esa subida para la cual es necesaria una reforma fiscal y un aumento de fiscalidad a las grandes rentas.

Precisamente IU defiende un incremento mayor de aportaciones a las comunidades autónomas al planteado por el Gobierno desde una fiscalidad más progresiva, aunque valora el planteamiento inicial de Hacienda.

También ha cargado contra la "reacción intempestiva y absolutamente desproporcionada" del presidente andaluz, Juanma Moreno, a quien ha acusado de rechazar la posibilidad de que Andalucía reciba 5.000 millones extra con la reforma de la financiación autonómica.