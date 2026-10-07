IU proclama que jugará su papel en la elección del candidato de Frente Amplio y defenderá sus propuestas "sin complejos"

La ministra de Sanidad, Mónica García (i), y el portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo (c), durante una reunión de Sumar, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Sumar

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, defiende que su formación manifestará, "sin complejos ni límites", sus propuestas sobre la persona que debe ser cabeza de lista de Frente Amplio, la nueva candidatura que impulsa con sus aliados políticos a las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.

Así lo traslada en el borrador de informe político, al que ha tenido acceso Europa Press, que someterá a consideración de la Coordinadora Federal, el máximo órgano directivo de la formación convocado de urgencia este miércoles con la finalidad de adaptar el calendario de primarias internas de IU a los tiempos que marca la convocatoria del 29N y analizar los pasos a dar en el proyecto que comparte con Más Madrid, Comuns y Movimiento Sumar.

De esta forma, IU destaca que va a jugar su papel en la elección del candidato a la Presidencia de Frente Amplio, en un momento en el que los cuatro partidos han acelerado las negociaciones y se conjuran, como han dicho varios dirigentes, tener una decisión en los próximos días. Diversos sectores apuntan que la incógnita se resolverá esta semana.

Hasta la fecha han sonado con fuerza en las quinielas electorales para liderar electoralmente a la futura coalición la ministra de Sanidad, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. A su vez, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, también ha surgido en ese debate y su homólogo en Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, se ha autodescartado pese a que su perfil es muy valorado por todos los partidos.

Aparte, la ejecutiva de Más Madrid ha planteado configurar y liderar con sus referentes la lista por la circunscripción madrileña, al estilo de los Comuns en Cataluña y de lo que demanda también Compromís en la Comunidad Valenciana.

Con este contexto, Maíllo señala que han conformado el nuevo espacio Frente Amplio con "fraternidad y "generosidad" entre los partidos presentes en el Gobierno y que esos parámetros se aplicarán también con toda organización que quiera adherirse a esta "amplia alianza" de la izquierda alternativa. Cabe recordar que el calendario para sellar coaliciones electorales al 29N es muy ajustado, dado que expira la medianoche del 16 de octubre.

Eso sí, deja claro en su borrador de informe político que IU va a "expresar su opinión y propuestas sin complejos ni límites" tanto en lo referente al programa, en las candidaturas y en especial a lo concerniente a las cabezas de lista.

INCORPORAR TODO LO POSIBLE A ESTE PROYECTO "VALIENTE"

A su vez, vuelve a mostrarse a favor de intentar convencer a Podemos para que se sume a esta confluencia porque el Frente Amplio es un proyecto "valiente" donde debe tener cabida "toda la izquierda transformadora" del país. De esta forma, la apuesta tienen que ser, según relata, "incorporar a todo lo organizado o no" de este espacio.

El 29N constituye, a su juicio, un momento histórico en el que la izquierda tiene que operar "a la altura" de la clase trabajadora demanda y, por tanto, IU aportará toda su fuerza organizativa y los candidatos elegidos democráticamente por primarias a esta nueva candidatura. De esta forma, receta no caer en "distracciones" para seguir ampliando esta alianza al ensalzar que los proyectos de unidad han sido el hecho diferencial para constituir dos gobiernos de coalición progresistas.

NECESITAN "MOVILIZACIÓN EN LA CALLE Y VOTOS EN URNAS"

También reivindica una "gran movilización" desde ahora hasta los comicios del 29N, con respaldo a la huelga general que los sindicatos planean para otoño, para hacer crecer la candidatura. "Necesitamos movilización en las calles, votos en las urnas y valentía en las instituciones", argumenta Maíllo para instar a salir a la "ofensiva" y con "ambición" frente a la "amenaza fascista" de la ultraderecha.

Asimismo, comparte que el adelanto electoral que activó el presidente, Pedro Sánchez, era pertinente y acusa a la derecha de tumbar la semana pasada unos decretos de vivienda que contaban con un amplio consenso social. Maíllo percibe un sentir mayoritario a iniciativas de intervención del mercado inmobiliario y por eso apoya dar la voz al pueblo abriendo las urnas.

Es más, opina que el empuje de la calle con la vivienda supone una "ventana de oportunidad" para la izquierda que hace un mes era "impensable". También marca una clara diferenciación con el PSOE en materia de vivienda y elogia que la movilización en la calle logró que los socialistas aceptaran sus propuestas en esta materia.

"Ahora se abre una ventana de oportunidad que no debe desaprovecharse para la aprobación (de nuevos decretos) en el Diputación Permanente del Congreso. Hay que ir a elecciones con la tarea terminada", remarca el coordinador de IU.