IU reclama al Gobierno más contundencia ante la operación de EEUU en Venezuela: "No basta con actuaciones descriptivas"

El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante una sesión plenaria en el Congreso, a 11 de diciembre de 2025, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) y portavoz adjunto de Sumar, Enrique Santiago, ha reclamado este martes más "contundencia" y "claridad" al Gobierno ante la operacion de Estados Unidos en Venezuela, afirmando que "no basta con realizar actuaciones descriptivas".

Además ha calificado a Vox como el "peón" del presidente de EEUU, Donald Trump, mientras que ha criticado que el PP se sume a la "subordinación" de los "enloquecidos que gobiernan EEUU".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, el dirigente ha subrayado que el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, "sigue sin condenar" la actuación norteamericana en Venezuela.

"Nos alegramos de que el presidente del Gobierno haya mandado una carta como secretario general del PSOE donde habla claramente de condena. Lo que nos gustaría es que esa misma claridad se incluyera también en una posición oficial de España, no del PSOE. (...) Lo que estamos pidiendo es que España tenga esa posición clara y contundente", ha declarado.

En ese sentido, el portavoz de IU ha trasladado que el derecho internacional "es uno" y "se defiende igual cuando se trata de Ucrania, de Palestina o, en este caso, de Venezuela".

"No basta simplemente con realizar actuaciones descriptivas, sino que hay que proponer medidas claras ante la comunidad internacional, ante las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad de la Unión Europea para impedir que Estados Unidos continúe con esa dinámica permanente de destrozar el derecho internacional", ha apuntado.

A renglón seguido, ha cargado contra la posición mantenida por PP y Vox en los últimos días, expresando que Vox es el "peón" de Donald Trump. "Lo que es sorprendente es que el PP se sume a esa subordinación a estos enloquecidos que están gobernando los Estados Unidos y que llevan al mundo hacia un conflicto generalizado", ha lamentado.