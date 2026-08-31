IU reclama al Gobierno que rechace su 'placet' al nuevo embajador de Colombia por ser de 'extrema derecha'

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago interviene durante una sesión plenaria extraordinaria, en el Congreso de los Diputados, a 14 de julio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha reclamado al Gobierno que se plantee no dar su 'plácet' al nuevo embajador de Colombia en España, Carlos Felipe Mejía, al tildarlo de "enemigo de la paz" y defensor de posiciones de 'extrema derecha'.

Así lo ha trasladado mediante una serie de preguntas parlamentarias dirigidas al Ejecutivo, en el que muestra su rechazo a que el exsenador colombiano sea el nuevo embajador a propuesta del presidente de dicho país, Abelardo de la Espriella.

En sus iniciativas, Santiago ha tachado a Felipe Mejía de ser un "destacado opositor al fin de los conflictos armados" y, concretamente, al acuerdo de paz suscrito en 2016 entre el entonces Gobierno colombiano y las FARC, en el que precisamente el diputado participó como mediador.

ENEMIGO DEL PROCESO DE PAZ

"Sus posiciones de extrema derecha y su trayectoria contra el proceso de paz y la reconciliación tienen especial relevancia en relación con la futura representación diplomática de Colombia en España debido al papel que España ha desempeñado, y continúa desempeñando, en el acompañamiento internacional al proceso de paz colombiano", ha sostenido Santiago.

También ha apuntado que recientemente el Gobierno español reiteró públicamente su compromiso con "paz y la estabilidad" en Colombia, como hizo en abril el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

"En este contexto, no se puede pasar por alto su beligerancia (en referencia al embajador propuesto) contra el proceso de paz, especialmente cuando existen antecedentes documentados de difusión de noticias falsas y declaraciones públicas con el único objetivo de socavar las instituciones del proceso de paz colombiano", ha ahondado para criticar también su "actividad política en redes sociales abiertamente hostil contra adversarios políticos".

VE PREOCUPACIÓN EN LA COMUNIDAD COLOMBIANA EN ESPAÑA

Santiago ha declarado que ha tenido conocimiento de manifestaciones de preocupación en la comunidad colombiana residente en España respecto a la designación de Carlos Felipe Mejía. Entre ellas, una iniciativa pública que, precisamente, solicita al Gobierno examinar este nombramiento y prestar especial atención a la "trayectoria pública del candidato".

A su vez, ha subrayado que el artículo cuarto de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que el Estado acreditante debe asegurarse de que la persona propuesta para encabezar una misión diplomática haya obtenido previamente el asentimiento del Estado receptor, y que este último "no está obligado a comunicar los motivos de una eventual negativa".

"Por estos motivos, consideramos imprescindible que el Gobierno tenga claro que la persona propuesta no es la más adecuada en un momento en que la defensa de la paz, la democracia y los derechos humanos continúan siendo una prioridad para millones de colombianos dentro y fuera del país", ha insistido.

De esta forma, el dirigente de IU pregunta al Gobierno si tiene previsto valorar el perfil de Felipe Mejía antes de concederle el beneplácito de embajador de Colombia y si se plantea denegarle la acreditación.