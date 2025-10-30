IU reclama que Mazón dimita antes de comparecer en la comisión de la dana del Congreso

El diputado de Sumar, Nahuel González, durante una sesión de control, en el Congreso de los Diputados, a 29 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU en el Congreso adscrito al grupo Sumar Nahuel González espera al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, dimita de su cargo antes de comparecer el 17 de noviembre en la comisión de investigación de la cámara sobre la dana y ha prometido que no tendrán "ninguna sensibilidad" con él cuando se le interrogue.

Durante una rueda de prensa en el Congreso, un día después del funeral de Estado celebrado en recuerdo a las víctimas del temporal, Nahuel ha criticado la "vergüenza" de Mazón por arruinar una efeméride tan importante con su presencia en el acto, pese a que se le pidió que no fuera, y por sus anuncios "vacíos" que vertió el miércoles durante una declaración institucional.

"Mazón está empañando la memoria del pueblo valenciano, Carlos Mazón está desafiando a las víctimas, a la oposición y está desafiando en última instancia a todos los valencianos (...) Quien desafía al pueblo valenciano tiene mal recorrido y mal camino", ha lanzado González, diputado por la circunscripción de Valencia y vicepresidente de la comisión de investigación.

A su juicio, es "inadmisible" que el presidente valenciano siga un año más en el puesto tras un año de la dana, algo que evidencia la "debilidad" del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que sigue sin reclamarle la renuncia pese a que la continuidad de su barón autonómico es "insostenible".

"El nivel de descrédito de Mazón es inexplicable", ha apostillado para atribuirle que carece ningún tipo de ética y de sensibilidad hacia las víctimas. "El 17 de noviembre cuando comparezca aquí ya no sea presidente de la Generalitat y ese día su final político haya llegado por fin", ha exclamado para insistir en que antes de ese día alguien tendrá "sentido común" y se forzará su renuncia.

Finalmente, ha señalado que el mandatario valenciano sigue sin explicar "dónde estaba" la tarde en la que se recrudeció la dana en Valencia y que "no se lo van a perdonar".

LAS VÍCTIMAS VAN A TENER TODO EL ALTAVOZ POSIBLE

El parlamentario ha explicado que la semana que viene, del 4 al 6 de noviembre, comparecerán representantes de las víctimas dado que la comisión es un órgano que debe servir para darles "justicia, verdad y reparación".

Así, ha explicado que se ha reducido el tiempo de los portavoces de los grupos durante estas comparecencias a diez minutos para garantizar que los portavoces de las víctimas "tengan todo el altavoz" para exponer la tragedia que padecieron sus seres queridos. Además, ha pedido a PP y Vox que mantengan respeto y entiendan que las víctimas tienen que tener todo el foco ante la "magnitud" de esta tragedia.

En cuanto a la futura declaración en este órgano de la periodista Maribel Vilaplana, que comió con Mazón el 29 de octubre de 2024, no quieren que hable sobre su relación personal con Mazón sino que cuente toda la verdad que pasó aquel día porque llevan un año "esperando respuestas".