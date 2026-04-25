IU reivindica su papel de anticipación en su 40 aniversario y pide un frente amplio de izquierdas para parar el fascismo

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo (c), durante el acto del 40 Aniversario de Izquierda Unida, en el anfiteatro de la sede de UGT, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España) - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha reivindicado este sábado el papel histórico del partido en el 40 aniversario de su fundación, subrayando su contribución a "anticipar los grandes debates políticos", como el ecologismo, el feminismo, la memoria histórica o los derechos LGTBI, al tiempo que ha defendido la necesidad de seguir haciendo "otra forma de hacer política" y conformar "un frente amplio" de izquierdas frente al auge del fascismo.

Durante su intervención en el acto conmemorativo por estos 40 años, en el que han estado presentes sus antecesores en el cargo, como Cayo Lara, Gaspar Llamazares y Alberto Garzón, Maíllo ha destacado que "uno de los grandes patrimonios" de IU ha sido precisamente esa capacidad de adelantarse a su tiempo, abriendo camino en debates que con el tiempo han sido asumidos por el conjunto de la sociedad.

Además, ha puesto en valor la "perseverancia" de la organización en estas cuatro décadas, defendiendo una acción política "alejada del tacticismo" y centrada en objetivos a largo plazo sobre la base de que "tarde o temprano" sus propuestas van a ir abriéndose camino y se van a conseguir, aunque no cuenten de entrada con respaldo mayoritario.

En este punto, ha presumido de que si IU no hubiera estado en el Gobierno, "nadie" habría reconocido el Estado Palestino como lo reconoce España, y ha augurado de que también conseguirá que se reconozca la República Árabe Saharaui Democrática. Pero también ha reivindicado logros impulsados históricamente por IU, como la defensa de la sanidad pública universal o el reconocimiento de derechos sociales.

ELOGIOS A SUS PREDECESORES

Maíllo ha destacado además el carácter "innovador" que ha definido a IU en estos 40 años, al configurarse como un movimiento político y social que trasciende a los partidos tradicionales e integra a activistas, sindicatos y ciudadanía no organizada, una idea que promulgó su primer coordinador federal, Gerardo Iglesias.

Maíllo también ha reconocido al resto de sus predecesores y ha agradecido, en concreto, el impulso de Cayo Lara en la lucha contra la corrupción en un contexto político marcados por grandes escándalos, la capacidad de Gaspar Llamazares para reforzar el espacio político de IU y la voluntad de Alberto Garzón de articular alianzas dentro del espacio de la izquierda y su papel en la entrada del partido en el Gobierno.

Durante su alocución, el líder de IU ha hecho hincapié en la necesidad de impulsar "otra forma de hacer política", basada en la "coherencia", y en la construcción de una cultura política sustentada en valores como la solidaridad, la fraternidad y el compromiso social.

Y hacerlo frente al auge de una extrema derecha y de formaciones que ya no representan una derecha "clásica", como el PP, al que ha afeado que se haya sumado a la ola "reaccionaria, autoritaria o fascista" que arrasa en Estados Unidos", lo que, en su opinión, supone "una amenaza a las bases del sistema democrático y a los derechos conquistados", en tanto que defienden políticas como la de la "prioridad nacional".

En este contexto, Maíllo ha defendido la necesidad de reforzar la unidad de la izquierda y construir un "frente amplio" con el fin de dar respuesta a los retos actuales, apelando a la responsabilidad compartida de las fuerzas progresistas para estar "a la altura del momento histórico".

En este punto, ha reafirmado el compromiso de IU con la defensa de los derechos sociales, especialmente en ámbitos como la vivienda, "uno de los grandes desafíos de futuro", y ha aprovechado para lanzar un mensaje a sus socios en el Gobierno. "Menos Forum Barcelona y más BOE en el consejo de ministros: más intervención del mercado y más vivienda pública. Hay que pasar del teatro a las musas", ha enfatizado.

SIRA REGO: IU DEBE SEGUIR SIENDO "ÚTIL"

También ha intervenido en este acto conmemorativo la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, para defender que la izquierda debe seguir siendo "útil" para transformar la realidad y no limitarse a la representación institucional, y apostar por una organización abierta, arraigada en los conflictos sociales y capaz de acoger a amplios sectores de la clase trabajadora.

De su lado, el secretario general del Partido Comunista de España y portavoz de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha puesto el acento en la unidad de la izquierda y del movimiento obrero como herramienta fundamental para avanzar en derechos, destacando también la defensa histórica de IU de la paz, el internacionalismo y las conquistas sociales, así como su papel en el actual Gobierno como garantía de políticas a favor de la clase trabajadora.