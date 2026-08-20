IU reprocha al Gobierno falta de presencia "permanente" en Ceuta y pide llevar a todos los migrantes a la península

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, atiende a los medios durante el acto del 40 Aniversario de Izquierda Unida, en el anfiteatro de la sede de UGT, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha reprochado al Gobierno no haber mantenido una presencia "permanente" de "altos cargos" en la ciudad autónoma para garantizar la tranquilidad de su población y ha abogado por trasladar a la península a todos los migrantes que quedan en Ceuta, o sólo las menores, para aliviar así la situación de la ciudad "mientras se tramitan los expedientes".

"Es evidente que la opinión pública necesita una tranquilidad que da la presencia de altos cargos de forma permanente. Nosotros lo habríamos hecho de otra forma y habríamos tenido una presencia mucho más de continuo", ha asegurado Santiago en una entrevista en 'laSexta', recogida por Europa Press. De hecho, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ya dijo que él, si estuviera en el lugar del presidente Pedro Sánchez, se habría trasladado a Ceuta hasta resolver la situación

Para "aliviar" la situación de Ceuta tras la entrada masiva de migrantes de finales de julio, la medida "más urgente" que propone IU es trasladar a la península a las más de 5.000 personas, "adultos y menores", que continúan de manera irregular en la ciudad autónoma. Todo ello mientras se tramitan los expedientes de retorno.

NO SE PUEDE VOLATILIZAR A MILES DE PERSONAS

Según Santiago, la "carga" que soporta Ceuta ahora mismo es insostenible, pero sostiene que la exigencia de una "devolución total" de un día para otro de todos los migrantes es una "absurda posición" porque no se puede "volatilizar" a miles de personas. A su juicio, los que se "encastillan" en esta posición están utilizando como "rehén" a la sociedad ceutí.

Por otra parte, el también portavoz de Interior y Justicia de Sumar ha acusado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, de "hacer campaña electoral presionado por Feijóo" y no estar "defendiendo los intereses de la ciudad caballa" al rechazar el traslado de los migrantes a la península. "Lo que decimos es que se deje de decir mentiras y se deje de utilizar a Ceuta como rehén y cumplan la ley", ha apostillado el diputado de izquierdas.