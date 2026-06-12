IU ve "grave" el caso de las joyas de Zapatero y reclama al PSOE "contundencia", explicaciones y desbloquear leyes

Archivo - El diputado de Sumar Nahuel González López interviene durante una sesión plenaria en el Congreso, a 28 de abril de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El diputado de IU adscrito al grupo de Sumar Nahuel González ha calificado este viernes de "sorprendente y grave" la información sobre la tasación de las joyas localizadas por la Policía Nacional en el despacho expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y ha pedido al PSOE que dé explicaciones, que sea "contundente" ante cualquier supuesto caso de corrupción y que aproveche lo que queda de legislatura para desbloquear leyes pendientes como la de protección a los menores en entornos digitales y la del cine.

En una rueda de prensa en el Congreso, González ha afirmado que su formación respeta el proceso judicial, pero considera "grave" la información que se va conociendo. "No basta con pedir perdón", ha dicho, para reclamar "rendición de cuentas" y recordar que IU ha presentado una ley para crear una oficina anticorrupción que fue tumbada este años por PP, Vox y Junts y otra ley de expresidentes para exigir un "comportamiento ético impecable" a quienes hayan ocupado cargos de máxima responsabilidad.

Asimismo, el parlamentario ha admitido que estas informaciones perjudican la imagen del PSOE y pueden desgastar a la parte del Gobierno de Sumar de la que, según ha señalado, "nadie sospecha". Por ello, ha pedido al Partido Socialista "ética, responsabilidad y rendición de cuentas"; y ha defendido que el Gobierno debe agotar la legislatura solo si sirve para aprobar una agenda social, mejorar la vida de la gente y sacar adelante leyes útiles frente al "ruido y la crispación".

"URGENCIA TOTAL" PARA APROBAR LA LEY DE ENTORNOS DIGITALES

Por ello, cuando queda poco más de un año para que finalice la legislatura, González ha subrayado que existe una "urgencia total" para regular los entornos digitales, especialmente por su impacto en la infancia y la juventud.

Según ha indicado, la ley busca evitar que los menores estén "totalmente desprotegidos" en redes sociales, móviles e Internet, y ha hecho un llamamiento a Junts y al PP para que apoyen una regulación que, a su juicio, cuenta con "sensibilidad social y amplio consenso" en materia de protección a la infancia.

El diputado de IU también se ha referido a la ley de cine, cuya votación de enmiendas a la totalidad llegará la próxima semana al Congreso. Ha defendido que se trata de una norma "consensuada con el sector", necesaria para adaptar el audiovisual español a la inteligencia artificial, a las plataformas digitales y a las nuevas formas de creación, además de proteger la producción propia y apoyar el cine en las distintas lenguas de España.