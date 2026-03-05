Iván Espinosa y Rocío Monasterio acuden al acto central del PP sobre el 8M

Archivo - El presidente de la plataforma Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, y la exportavoz de VOX Madrid en la Asamblea, Rocío Monasterio, a su llegada a un desayuno de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarín Oriental Ritz, a 12 de noviembre de 20 - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

El presidente de la Fundación Atenea, Iván Espinosa de los Monteros, exportavoz de Vox en el Congreso, y su esposa Rocío Monasterio, exportavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, han asistido este jueves en el Congreso al acto central del PP con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

El acto "Mujeres Libres" ha sido inaugurado por la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, y será clausurado por el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, e incluye un diálogo entre la disidente cubana Rosa María Payá y la activista iraní Masih Alinejad.

Preguntados por los periodistas a la entrada del evento, Espinosa de los Monteros han precisado que ha acudido a escuchar a la líder demócrata cubana y fundadora de 'Cuba decide', dados los lazos de Rocío Monasterio con Cuba y la oposición. De hecho, no hubo una invitación formal por parte del PP, sino que se apuntaron al conocer la participación de Payá, aseguran en el Grupo Popular.

Cuando Espinosa de los Monteros presentó su Fundación Atenea, destacados miembros del PP como el secretario general del PP, Miguel Tellado; la portavoz adjunta Cayetana Alvarez de Toledo; y el responsable económico, Juan Bravo, quisieron sumarse al acto como público.

El exdirigente de Vox, muy crítico con los ceses que está acometiendo Santiago Abascal en el partido, no ha querido hacer declaraciones sobre los expedientes abiertos de expulsión a su amigo y cofundador del partido, Javier Ortega Smith, o al exlíder en Murcia, José Ángel Antelo. "El partido quedó tres cero el Atlético de Madrid con el Barça pero fue un buen partido", ha ironizado con los periodistas sobre el partido Vox.