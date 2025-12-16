Javier Calvo elogia el periodismo de agencia que huye del "activismo": "Estuve en mil batallas, pero nadie me vio"

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Información Parlamentaria de Europa Press, Javier Calvo, ha ensalzado este martes el anónimo periodismo de agencia y ha cargado contra quienes ejercen la profesión desde el "activismo" y con "mala educación": "Estuve en mil batallas, pero nadie me vio" podría ser mi epitafio profesional", ha resumido tras recoger el Premio Josefina Carabias de manos de la presidenta del Congreso, Francina Armengol.

La Mesa del Congreso reconoce con este galardón, otorgado por unanimidad y a propuesta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) y la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la labor profesional de Calvo, que trabaja ininterrumpidamente en el Congreso desde el año 2000 y que en 2009 ya recibió el premio 'Luis Carandell' a cronista parlamentario, otorgado por el Senado.

El galardonado ha agradecido a la Mesa del Congreso --la mayoría de cuyos miembros estaban presentes en el acto de entrega al que también ha acudido el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López-- el reconocimiento al "discreto y silencioso trabajo de las agencias de noticias" y ha mencionado a las demás "agencias hermanas" que trabajan en la Cámara.

NUESTRA FIRMA ES EL COLECTIVO

"Solemos pasar inadvertidos, no tenemos nombre propio, ni se nos ve en televisión ni se nos escucha en la radio. Nuestra firma es el colectivo, prevalece la imagen de marca por encima de la persona. 'Estuve en mil batallas, pero nadie me vio', podría poner en mi epitafio profesional", ha resumido el premiado.

Pero también ha subrayado que no estar en el foco no significa "estar desenfocados": "Somos la base de la pirámide informativa, a veces la zona cero de la noticia", ha dicho, tras recordar que la mirada de la agencias llega a "todas las dependencias del Congreso". "Somos periodistas de agencia y nos dedicamos a contar noticias, ni más ni menos, tan sencillo como complicado", ha añadido.

"Ahora que ya no pueden dar marcha atrás con el premio, puedo reconocer que yo no soy analista, ni comunicador, ni tertuliano, ni transcriptor, ni un gabinete de prensa, ni mucho menos un activista, que eso de estar siempre en posesión de la verdad absoluta debe de ser algo cansadísimo", ha bromeado Calvo.

"TAHÚR DEL MISISIPII HOY SERÍA UN GUIÑO CÓMPLICE"

Pero también ha tenido menciones para los políticos inmersos en "las procelosas aguas de hipérbole". "Hace décadas un diputado de la oposición llamaba "tahúr del Missisipi" a un presidente del Gobierno; aquello entonces era gravísimo, pero hoy sería un guiño cómplice", ha apuntado con sorna recordando la expresión que el socialista Alfonso Guerra dedicó al expresidente Adolfo Suárez.

Calvo ha lamentado que en los últimos tiempos los matices "han ido retrocediendo despavoridos ante la ofensiva de improperios lanzados desde distintas bancadas" y ha reproducido algunas de las ofensas que se profieren en el hemiciclo: "Hipócrita, fascista, golpista, traidor, mafia, corrupto, franquista, mentiroso o el ¡hay que aplastarlos!". "¿Pero dónde trabajo yo? Si nunca tuve valor para ser corresponsal de guerra", ha deslizado.

Y se ha quejado de que ese clima, "amplificado por las redes sociales", se extienda también a las salas de prensa: "Cuando una pregunta empieza por un "¿No le da vergüenza? es que ya estamos en otra cosa. No se busca tanto sacar información como sacar los colores al orador. No se quiere obtener una noticia, qué ordinariez, sino un vídeo para difundir en redes la falta de respuesta", ha criticado, rechazando el axioma de que "para ser buen periodista hay que ser maleducado o incluso impertinente".

"En nuestras cabinas tenemos colgado el lema en un cartel: "Esto es una agencia de noticias". Simple y rotundo. Que nadie se confunda. Eso no nos libra de que un día se nos encuadre en la fachosfera y que al día siguiente se nos tache de terminal sanchista. Reconozco que ser ambas cosas al mismo tiempo sería un prodigio, pero obviamente no somos así", ha abundado Calvo.

BUEN HUMOR E IRONÍA FRENTE A COMPETITIVIDAD TÓXICA

Además, ha reivindicado el "buen humor y la ironía" en el ejercicio de la profesión, desde el convencimiento de que "la profesionalidad bien entendida no implica una competitividad tóxica" y ha hecho hincapié en que la base del oficio y "probablemente también de la política" es "escuchar".

"Y escuchar exige prestar atención, no basta con oír. Por supuesto se trata de escuchar a la otra persona, no escucharse a sí mismo, que es algo que se ve con frecuencia por estos lares, tanto en el hemiciclo como en la sala de prensa", ha soltado ante los presentes el maestro de periodistas.

En este contexto, ha hecho hincapié en que "más allá del 'parole, parole'", lo "trascendente" para la ciudadanía es "lo que está escrito negro sobre blanco, y lo que vota cada quién al respecto", justo lo que intentan trasladar las agencias contextualizando lo que sucede y 'traduciendo' las declaraciones de los políticos.

"El resultado debe ser explicado con sencillez y naturalidad, porque nos dirigimos a personas que no están familiarizadas con la actividad parlamentaria y que no se merecen ser castigadas con neologismos ni tecnicismos. Informar no debe requerir códigos encriptados. Por supuesto que nuestro trabajo periodístico está basado en hechos, documentos y testimonios tratados con rigor, porque si no, no sería periodístico, sería otra cosa", ha dicho.

FUNCIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Para Calvo, la crónica parlamentaria "cumple una función social añadida y hasta de servicio público". "Se trata de hacer sencillo lo complejo y divulgar su trabajo, para que la política y la actividad parlamentaria, en las que sigo creyendo, atraigan el interés de la sociedad, lleguen a la ciudadanía y, de paso, se refuercen los cimientos de la democracia", ha enfatizado.

También Armengol ha destacado el trabajo de las agencias de noticias, "a veces las más olvidadas", pero que, desde su punto de vista, son "absolutamente fundamentales" para hacer llegar toda la información a todos los medios, con noticias "trabajadas, rigurosas y en tiempo inmediato".

Asimismo, la presidenta del Congreso ha subrayado la importancia del periodismo en los sistemas democráticos pues, según ha recalcado, "sin un buen periodismo no hay democracia".