Javier Solana no vislumbra un acuerdo entre Rusia y Ucrania y ve una "barbaridad" que no haya voluntad de negociar

Considera "lamentable" que no se prorrogue el acuerdo del grano y un "disparate" usar en la actualidad las bombas de racimo



SANTANDER, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

Javier Solana, alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Común entre 1999 y 2009, no ve "próximo" un acuerdo entre Rusia y Ucrania que ponga fin a la guerra, y considera "una barbaridad" que tras casi un año y medio de conflicto aún no haya voluntad de negociar.

Además, ha tildado de "verdaderamente lamentable" que no se quiera prorrogar el acuerdo del grano para permitir que se exporte este cereal desde Ucrania a través del mar Negro, lo que puede derivar en un encarecimiento de los precios de los alimentos en numerosos países, entre ellos España, y también afectaría a los países más necesitados.

"Estamos haciendo un desastre. El que no seamos capaces de ayudar a los países más pobres porque tenemos una guerra los países más ricos, es verdaderamente lamentable", ha opinado Solana después de que Rusia haya rechazado prorrogar el acuerdo del grano con Ucrania, ligándolo al bombardeo sufrido en uno de los pasos a Crimea.

El también exministro de Asuntos Exteriores y exsecretario general de la OTAN se ha pronunciado así en declaraciones a los medios en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participa esta tarde en el Ciclo de diálogos 'España y la UE a través de sus protagonistas'.

A su juicio, "es una barbaridad estar el tiempo que llevamos matándose la gente y sin ninguna voluntad de hablar, ni voluntad en el siglo XXI de tratar de parar una cosa tan brutal como ésta". Así, preguntado sobre si cree que puede haber un acuerdo de paz, ha respondido que "no es imposible" y ya ha habido "algunos movimientos" por parte de Rusia y Estados Unidos, pero "no lo ve próximo".

En este sentido, ha dicho que "es importantísimo hablar" y no tiene por qué ser públicamente, "pero lo que no puede ser es que el único contacto sean las balas".

Además, ha calificado como "un auténtico disparate" que se utilicen ahora las bombas de racimo --después de que Estados Unidos haya autorizado enviar una reserva a los ucranianos-- cuando existe un tratado firmado en "prácticamente la totalidad de los países", aunque no por EEUU ni Rusia.

Pero también ha cuestionado que el presidente ruso, Vladimir Putin, se queje ahora de que Ucrania las utilice cuando "los rusos sí han utilizado las bombas de racimo, los europeos no".

Y preguntado por el intento de rebelión del Grupo Wagner contra Putin, Solana ha respondido que cree que el presidente se ha "llevado un susto", porque pensaba que lo tenía todo coordinado al cien por cien y se ha demostrado que no era al cien por cien", pero no piensa que se vaya a repetir de la misma manera porque "es una persona que utiliza la venganza con frialdad. Cualquier día puede pasar cualquier cosa en su respuesta que no esperábamos".

"Es un hombre muy poderoso y muy frío", al que "lo que le interesa es el poder en Rusia y lo va a mantener", ha dicho el que fuera alto representante de la UE, recordando además que en febrero de 2024 habrá elecciones en Rusia.

De hecho, ha advertido que el próximo año será "electoralmente dramático", ya que están previstas también elecciones en Estados Unidos, en la Unión Europea, en Rusia o en Taiwán. "La lista es muy larga" y "vamos a tener un año en el que van a pasar muchas cosas, entre ellas muchas elecciones", ha señalado.