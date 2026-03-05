La JEC abre expediente sancionador a la ministra Elma Saiz por criticar al PP en Moncloa en periodo electoral

La ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha resuelto abrir un expediente sancionador contra la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, por aprovechar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 24 de febrero para criticar al PP.

Así, el árbitro electoral ha estimado la demanda presentada por los 'populares' contra Saiz al considerar que la portavoz gubernamental vulneró la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), así como el "deber de neutralidad política" que se exige a los cargos públicos en "actos institucionales" durante los periodos electorales.

En su resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, la JEC estima la denuncia del PP, que censuró que Saiz no se limitara en la citada rueda de prensa a comunicar los acuerdos del Consejo de Ministros, sino que profiriera "valoraciones peyorativas y despectivas", así como connotaciones ofensivas" dirigidas contra el PP, según reza la queja formal que el PP elevó a la Junta Electoral.

