DNI Digital - EUROPA PRESS

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha advertido de que las mesas electorales no admitirán el DNI digital como medio de identificación de los votantes en las elecciones generales de este domingo si se produce un fallo en el sistema de verificación del código QR de la aplicación MiDNI y no resulta posible subsanarlo.

Así consta en una circular aprobada por el organismo arbitral, recogida por Europa Press, ante las consultas elevadas por distintas juntas electorales provinciales sobre el protocolo de actuación en caso de incidencias relativas a la distribución, funcionamiento y disponibilidad de los dispositivos de verificación de la identidad de los electores mediante esta aplicación.

La JEC ya estableció que, tal y como se comprometió el Ministerio del Interior, cada mesa electoral dispondrá de un dispositivo móvil con cámara y navegador que tendrá incorporado el verificador QR de la web oficial de MiDNI y que permitirá comprobar la identificación de los electores "de forma segura" mediante la lectura del citado código QR".

Estos dispositivos, una de las novedades de estas elecciones, se entregarán junto a unas instrucciones específicas sobre su funcionamiento y sobre el modo en que el votante deberá generar la información que proporciona la aplicación ante la mesa electoral. Si antes de comenzar la votación no se dispone del dispositivo o de las instrucciones, la Presidencia de la mesa deberá comunicarlo "inmediatamente" a la Junta Electoral de Zona para que proceda a su suministro.

PODRÁN RECURRIR A LAS FUERZAS DE SEGURIDAD

Si durante la jornada electoral se produce alguna incidencia en el funcionamiento del dispositivo, la Presidencia de la mesa deberá comunicarlo "de manera inmediata" al representante de la Administración presente en el local electoral para comprobar el fallo e intentar subsanarlo.

Asimismo, podrá recurrir al protocolo de atención a incidencias habilitado por la Dirección General de Política Interior o solicitar el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad presentes en el local electoral para que ayuden a la mesa a realizar "la correcta identificación del elector".

En el caso de que no sea posible solventar el fallo, las mesas electorales únicamente aceptarán la identificación de los electores que acudan a votar con DNI físico, pasaporte o carné de conducir. Tanto las incidencias que se produzcan como las medidas adoptadas para resolverlas y el resultado de estas deberán hacerse constar en el acta de sesión de la mesa electoral.

Tras permitir su uso en varios comicios de finales de 2025 y principios de 2026, la JEC suspendió en marzo, a instancias del PP, la posibilidad de identificarse ante la mesa electoral con DNI digital, pero levantó la suspensión el 5 de noviembre, después de que el Ministerio del Interior garantizara que todas las mesas dispondrían de lectores de códigos QR, una decisión que avaló el Tribunal Supremo. Para posibilitar el uso de este sistema, Interior ha tenido que contratar el alquiler de 61.603 dispositivos por un importe de algo más de siete millones de euros.