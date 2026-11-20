La candidata de Podemos a las elecciones generales, Irene Montero, participa en un acto de campaña, en la Plaza de Rekalde, a 19 de noviembre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). - David de Haro - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha confirmado que Podemos tampoco estará en el debate electoral a cuatro que organizará el próximo jueves la Academia de Televisión entre representantes de PP, PSOE, Vox y Frente Amplio, pues considera que no existe un derecho legal de todas las candidaturas con representación parlamentaria a intervenir en estos encuentros y que hay varias formaciones con más escaños en el Congreso que el partido morado y que tampoco participarán.

La JEC ya había avalado el Plan de Cobertura de RTVE, que negó expresamente que Podemos tuviera un derecho legal a participar en el debate a ocho, entre portavoces de todos los grupos parlamentarios salvo el Mixto. "Con menos razón aún se podrá reconocer un derecho legal a participar en un debate a cuatro, pues si el criterio para organizarlo es que participen las formaciones políticas con mayor representación parlamentaria, existen varias que superan a Podemos en número de escaños", argumenta.

En una resolución recogida por Europa Press, el organismo arbitral recuerda que los medios que emitan el debate de la Academia de Televisión deberán cumplir las obligaciones legales para compensar la ausencia de esos debates. En particular, deberán ofrecer una "información compensatoria suficiente" a las formaciones políticas que no participen en los debates, conforme a los principios de pluralismo, igualdad, proporcionalidad y neutralidad informativa.

El organismo electoral recuerda también que "los medios disponen de un mayor margen de actuación" en la organización de debates electorales, dadas sus limitaciones, "en la medida en que puede resultar inviable su realización con un número excesivo de participantes".

La JEC archiva también otra reclamación de Podemos quejándose del tratamiento que recibe en laSexta y recuerda a la formación morada que los medios de Atresmedia han incluido entrevistas de Ierene Montero y de su número dos, Jacinto Morano, y que el espacio que han tenido "es suficiente y coherente con los criterios de proporcionalidad electoral".