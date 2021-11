El JEMAD y la industria de defensa piden un escenario presupuestario "previsible" que permita planificación

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante Teodoro López Calderón, y representantes de la industria de defensa española han coincidido este viernes en reivindicar la necesidad de un escenario presupuestario previsible que les permita una planificación a medio y largo plazo.

Así lo han expuesto durante un coloquio informativo organizado por el Club Diálogos para la Democracia, donde el JEMAD ha reconocido que la situación "óptima" para las Fuerzas Armadas sería gozar de un escenario presupuestario "previsible" que permita sincronizar la obtención de nuevas capacidades militares con su sostenimiento.

Esta reclamación ha sido repetida por los representantes de Hisdesat, Navantia, Tecnobit, Airbus y Sener, que han coincidido en la importancia que tiene para la industria contar con una estabilidad presupuestaria que les permita planificar a medio y largo sus inversiones y desarrollo en I+D+i.

El JEMAD ya explicó en el Congreso que el presupuesto del Ministerio de Defensa sigue siendo muy ajustado para sus necesidades, aunque reconoció el "esfuerzo" que se está realizando en el contexto económico español.

En este sentido, ha destacado el "enorme esfuerzo" en la adquisición de nuevas capacidades que "eran esenciales", como los submarinos, el 8x8 o las nuevas fragatas, y cuya llegada a las Fuerzas Armadas se ha dilatado como consecuencia de años sin inversión en la anterior crisis económica. "Evidentemente tenemos más necesidades porque hay un hueco difícil que cubrir, pero tampoco se puede pretender cubrir en un año lo que no se ha hecho en diez", ha asumido.

Con ello, el principal problema al que se enfrentan las Fuerzas Armadas es el del sostenimiento del material disponible, donde ha reconocido que se necesita "una ayuda un poco mayor". El JEMAD ha reivindicado que se está respondiendo a todas las misiones que asigna el Gobierno, pero a costa de "un peor nivel de mantenimiento y sostenimiento del resto de capacidades que no participan en esas misiones".

Para el futuro, ha coincidido con los representantes de la industria en la importancia de la colaboración público-privada y ha recordado el cambio en esta política por parte del Ministerio de Defensa a lo largo de los últimos cuarenta años, pasando de la adquisición de medios en países extranjeros a una apuesta por la industria nacional.

Esto supone importantes esfuerzos económicos, ha reconocido, que sin embargo conllevan un "beneficio directo" para el tejido industrial español y su economía. "La transformación es lenta pero los esfuerzos han permitido tener una autonomía industrial que se traduce en soberanía estratégica en la mayor parte de sistemas armas que se están adquiriendo", ha destacado.

SUSTITUTOS DE LOS HARRIER

Sobre programas concretos, ha aludido al futuro de los aviones Harrier de la Armada y su posible sustitución por el modelo F-3 estadounidense, tras las noticias publicadas por la revista inglesa especializada en defensa Jane's, que señalaba que España negocia ya la adquisición de este material.

Sin embargo, el JEMAD ha asegurado que la sustitución de los Harrier "aún no está decidida" y estas aeronaves se encuentran aún dentro de su vida útil. "Si no queremos perder estas capacidades en la Armada habrá que sustituirlo, pero no está decidida", ha remarcado.