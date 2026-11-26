Manifestación por el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Machista celebrada en Sevilla. A 25 de noviembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

Vocales progresistas reivindicaron su "compromiso con la igualdad" y también la presidenta del Observatorio, por el "CGPJ en su conjunto"

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) - La asociación judicial Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) ha criticado "la ausencia de un pronunciamiento institucional" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre las Mujeres.

En un comunicado de este jueves, JJpD ha señalado que el órgano de gobierno de los jueces "desempeña un papel fundamental en la defensa de la igualdad y en la visibilización del compromiso de la Justicia frente a la violencia de género".

Por ello, "su voz no puede faltar en una fecha de especial significado como esta", ha lamentado la asociación de jueces a raíz de un comunicado de este miércoles de nueve vocales "progresistas" del CGPJ.

En dicho pronunciamiento, los vocales reafirmaron que su "compromiso con la igualdad" debe "sostenerse cada día, con independencia de la coyuntura política".

Así, llamaron a "prevenir la violencia machista en todas sus formas, garantizar una respuesta efectiva a quienes la sufren y hacer realidad el derecho de todas las mujeres y de sus hijas e hijos a vivir en libertad y en igualdad".

"RIESGO" DE RETROCESOS EN IGUALDAD

Ahora, JJpD indica que le "preocupa" la ausencia de un comunicado conjunto, "en un contexto" de posible "riesgo de que se estén produciendo retrocesos en materia de igualdad", y añade que "la igualdad no admite pasos atrás, ni silencios institucionales".

"Consideramos imprescindible mantener una posición institucional firme, inequívoca y sostenida en la defensa de los derechos de las mujeres y en la lucha contra todas las formas de violencia machista", concluye.

Por su parte, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del CGPJ, Esther Rojo, lamentó este miércoles que a lo largo de este año "casi 50 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas".

Rojo denunció también que han sido asesinados tres menores --dos niñas y un niño--, además de registrarse durante los primeros seis meses "más de cien mil denuncias y más de noventa y cinco mil mujeres víctimas denunciantes" en las Secciones de Violencia sobre la Mujer de los tribunales de instancia.

"Quiero reafirmar nuestro compromiso con las víctimas. No están solas: las juezas y los jueces, así como todos los profesionales que luchan contra la violencia de género, estamos con ellas y con sus hijos e hijas. Animo a estas mujeres a poner en conocimiento de las autoridades policiales y judiciales la violencia que sufren, y a pedir ayuda. Y a los entornos a estar atentos y vigilantes. Es posible salir de la violencia y construir una vida libre de miedo. Merecen vivir con libertad y seguridad", resaltó.

La vocal, encuadrada en el sector conservador del órgano de gobierno de los jueces, señaló que "el compromiso del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, y del CGPJ en su conjunto, es estar a su lado para que esa esperanza se convierta en realidad".