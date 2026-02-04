Jorge Pueyo (CHA) abandona el Congreso y Sumar coloca como portavoz adjunto al diputado de Mès

Archivo - El diputado de Sumar Jorge Pueyo durante una rueda de prensa anterior a la reunión de la Junta de Portavoces, en el Congreso de los Diputados, a 8 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Congreso ha confirmado este miércoles la renuncia al escaño del diputado de Sumar y candidato de la Chunta Aragonesista (CHA) a las elecciones autonómcias del 8 de febrero, Jorge Pueyo, y el grupo plurinacional ha nombrado como portavoz adjunto en su lugar al parlamentario de Més per Mallorca, Viçens Vidal Matas.

El parlamentario aragonesista ya avanzó que iba a dejar su escaño en el Congreso para ser candidato de la Chunta a la Presidencia de Aragón, elecciones en las que compide con sus socios parlamentarios de IU y Sumar, que se presentan con su propia lista de coalición tras no lograr un acuerdo.

La salida de Pueyo deja a la Chunta Aragonesista sin escaño en el Congreso, ya que la persona que presumiblemente le sustituya será Laura Vergara Román, la 'número dos' en la lista de Sumar por la provincia de Zaragoza en las elecciones generales de julio de 2023, que pertenece al Movimiento Sumar de Yolanda Díaz y Ernest Urtasun.

Este relevo ha provocado también un cambio en la dirección del grupo parlamentario del Congreso, designándose como portavoz adjunto a Viçens Vidal, diputado de Més por Mallorca, partido que en verano barajó su pase al Grupo Mixto por diversas discrepancias con Sumar, un viaje que sí realizó la diputada Agueda Micó, de Compromís.

Al inicio de la legislatura, Sumar decidió que sus portavocías adjuntas las iban a ostentar formaciones de ámbito territorial, para ilustrar de esta forma su vocación de ser un grupo parlamentario "plurinacional", que también engloba a otros partidos como Comunes, Compromís o Más Madrid.

MÈS, QUE SE PRESENTÓ A LAS EUROPEAS CON OTROS SOCIOS

Este reajuste se produce cuando partidos como Izquierda Unida llaman a replantearse poara el futuro la coalición electoral con la que todos se presentaron juntos en 2023. En lo que va de legislatura, Compromís se ha dividido y el sector mayoritario se ha alejado de Sumar; Mès per Mallorca prefirió aliarse con ERC, Bildu y BNG en las elecciones europeas de 2024; y en estas elecciones de Aragón estos dos partidos, así como miembros de Más Madrid, han optado por apoyar a la Chunta Aragonistas en vez de respaldar la lista de IU y Sumar que defienden Antonio Maíllo y Yolanda Díaz.

La pasada semana también se ha efectivas la baja en el Congreso del exministro socialista José Luis Ábalos Meco, que lleva en prisión preventiva desde el 27 de noviembre en espera del juicio del llamado 'caso Koldo' sobre supuestas comisiones en la compra de mascarillas y material anticovid en la pandemia.