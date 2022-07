Juan Bravo no descarta que el PP pueda abstenerse en el decreto anticrisis: "A día de hoy la decisión no está tomada"

Pide al Gobierno que contribuya al pacto de rentas con parte de los 15.000 millones que ha recaudado de más este año vía impuestos

MADRID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha admitido este jueves que no está descartado que el Grupo Popular pueda abstenerse en el segundo decreto anticrisis del Gobierno y ha precisado que "a día de hoy" esa decisión "no está tomada" en el seno de su partido.

Así se ha pronunciado Bravo en una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, cuando falta una semana para que el Pleno del Congreso debata y vote la convalidación de ese decreto anticrisis, que incluye algunas medidas que también defendía el PP, como la bajada del IVA de la luz al 5% o una ayuda a los más vulnerables ante el aumento de la inflación.

El dirigente del PP ha reconocido que este segundo decreto recoge dos de sus medidas pero ha subrayado que hay otras propuestas que plantea su partido y que podrían incluirse, como un "control en el gasto político y burocrático", máxime cuando Europa "solicita un ajuste en el Presupuesto de 15.000 millones de euros".

"Frente a esa medida de Europa que recomienda a España, lo que hemos conocido y parece que va a pasar es la no presentación del techo de gasto, con lo cuál que es el sentido contrario", se ha quejado.

Además, Bravo ha criticado que el Gobierno no haya puesto en marcha la aplicación informática de los fondos europeos ni haya contratado los funcionarios que se necesitan para su tramitación. También ha defendido suspender temporalmente el impuesto de hidrocarburos, como ha hecho Estados Unidos, y bajada de impuestos para ayudar a clases medidas y bajas.

"Creo que se está produciendo un agotamiento de la capacidad de respuesta del Gobierno. En base a eso estamos decidiendo dentro del partido con el presidente Feijóo cuál es la decisión final que tomaremos el jueves. A día de hoy, todavía no está tomada", ha apostillado.

Preguntado entonces si no está descartada la abstención, Bravo ha reconocido que "no está descartado". Eso sí, ha recordado que en el decreto ley anterior el Gobierno se comprometió a tramitarlo como proyecto de ley y ha añadido que tres meses después "eso no se ha abierto".

"Ese es el problema, la falta de confianza y de seguridad que transmite el Gobierno, que promete cosas que luego no se acaban cumpliendo", ha afirmado, para subrayar que el jefe del Ejecutivo se comprometió a bajar impuestos en la Conferencia de Presidentes de La Palma y tampoco lo ha hecho.

PACTO DE RENTAS POR ESTE MOMENTO "DIFÍCIL"

El vicesecretario de Economía del PP ha afirmado que España está en un momento "difícil" y es necesario un pacto de rentas, pero ha insistido en que "hay que hacer las cosas bien", comenzando por una reducción del gasto político del Gobierno. Por eso, ha emplazado al Gobierno a que contribuya al pacto de rentas con parte de los 15.000

millones que ha recaudado de más vía impuestos.

"Estoy de acuerdo que hay que hacerlo conjuntamente, con la patronal, sindicatos, con el Gobierno, y que ese pacto de rentas tiene que ser de esos colectivos: de los trabajadores, empresas pero a veces al Gobierno se le olvida que en lo que llevamos de año ha incrementado su recaudación en comparación con 2021 en más de 15.000 millones cuando su previsión para todo el año era de 9.000 millones", ha enfatizado.

Por eso, Bravo ha subrayado que "ese compromiso de pacto de rentas también tiene que salir del Gobierno" de Pedro Sánchez, que está teniendo en este momento una "recaudación extraordinaria". A su juicio, ese pacto debe ser de todos. "No hay que buscar culpables", ha apostillado.