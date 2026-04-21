Bravo rechaza que el PP tenga que distanciase de Rajoy por las acusaciones de Bárcenas: en 15 años no ha sido imputado

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Infraestructuras y Vivienda del PP, Juan Bravo, ha rechazado hoy que su partido tenga que distanciarse de Mariano Rajoy por las acusaciones lanzadas ayer en el juicio de la Kitchen por el extesorero del PP Luis Bárcenas y recuerda que éste no ha sido imputado en 15 años aunque su nombre se ha oído otras veces.

Así lo ha afirmado durante una entrevista en 'RNE', recogida por Europa Press, en la que ha sido preguntado por las afirmaciones de ayer del extesorero en el juicio, asegurando que Mariano Rajoy conocía la contabilidad B del Partido Popular y que destruyó en una trituradora de papel la información que le llevó al respecto.

Al ser preguntado si tras estas afirmaciones, el PP iba a distanciarse del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, Juan Bravo ha respondido que "no" y ha recordado que "de momento, el señor Rajoy no está imputado en ningún sitio".

Ha recordado, además, que el nombre de Mariano Rajoy ha salido más veces desde que empezó este proceso en estos últimos 15 años, tras el escándalo de los papeles de Bárcenas: "lo que es real es que no está imputado y con lo cual no creo que haya nada que lo vincule".

FEIJÓO, LIMPIO FRENTE A SÁNCHEZ, CON FAMILIA IMPUTADA

También ha querido comparar la situación del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A este respecto, ha precisado que mientras el máximo dirigente 'popular' no tiene imputado por nada a ninguno de los consejeros con los que ha trabajado, el jefe del Ejecutivo "no puede decir lo mismo".

Así, ha recordado que están imputados "su hermano, su mujer, su ministro, su número dos, sus personas más cercanas" por lo que cree que si alguien compara "ve clara la diferencia entre un candidato a ser presidente del Gobierno y el actual presidente del Gobierno". "Es tan clara y tan diferente que yo creo que no genera mucha duda", ha exclamado.

Juan Bravo también ha querido dejar claro que el PP ha expresado el "respeto máximo a los jueces y magistrados" y ha añadido que los 'populares' no van a hacer como el PSOE: "no vamos a insultarlos, no vamos a decirles fachas con toga ni nada de eso". En su opinión, "no procede" porque hay que respetarles y dejar que hagan su trabajo.