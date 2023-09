JUCIL pide que el alcalde de Bilbao declare por un cartel del festival callejero que "ofende" a guardias civiles mujeres

La asociación considera que difundir la imagen de agentes es "violencia machista" y lo relaciona con actos de "machos trasnochados"



MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La asociación de la Guardia Civil JUCIL ha interpuesto una denuncia en la que reclama la citación judicial del alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, por el cartel del festival callejero dentro del programa de música alternativo de las pasadas fiestas de agosto en el que aparecía la imagen de dos agentes mujeres de la Guardia Civil, a las que se "ofendió por su condición de mujeres y por su actividad profesional".

"La primera jornada de dicho festival se promocionaba con una imagen en la que aparecen dos mujeres guardias civiles, una de ellas afiliada nuestra", dice JUCIL en su denuncia, consultada por Europa Press, que añade que el cartel se difundió con "una de las canciones icónicas del grupo de punk rock británico 'Pop group', "We are all prostitutes", es decir, 'Todos somos prostitutas'.

En la denuncia, JUCIL considera que se ha incurrido en un delito de odio y otro de injurias graves con publicidad, por lo que reclama que el alcalde explique en sede judicial "el motivo por el cual se autorizó la celebración del festival y, por ende, la difusión del cartel que vulnera los derechos de todas las guardia civiles".

AGENTE ASOCIADA A JUCIL

JUCIL detalla que, al ser una de las dos agentes asociada de esta organización, se ven obligados a velar por sus derechos. El secretario nacional Jurídico de JUCIL, Alberto Arranz, ha afeado que se subvencione este tipo de iniciativas que "denigra" a mujeres, vinculándolo con la violencia machista y comportamientos de "machos trasnochados".

En su denuncia en los juzgados de instrucción de Bilbao, JUCIL también quiere que el Ayuntamiento aporte toda la documentación relativa a la autorización que tuvieron que presentar en el citado consistorio, "y donde constaran los datos de los que la solicitaron para que sean citados también a declarar".

El programa alternativo de la Semana Grande de Bilbao ha sido polémico por otro cartel denunciado días atrás en el que aparecía la cara del líder de Vox, Santiago Abascal, con "un charco rojo" que "escenifica y simboliza" el rastro de sangre que resultaría de pegarle un tiro en la nuca. El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea rechazó suspender el festival de música, aunque pidió a las Fuerzas de Seguridad adoptar "las medidas que estimen necesarias" para evitar actos terroristas.

TXOZNA DE HOMENAJES A ETARRAS

JUCIL reclama la ayuda del Servicio de Información de la Guardia Civil para "acreditar la titularidad" de quien fue el "promotor que incoa la solicitud de autorización del festival callejero", señalando al usuario de una cuenta anónima de la red social Instagram.

La asociación detalla que el festival se promocionó en paralelo al programa oficial de las fiestas de agosto en Bilbao y lo relaciona con los conciertos de música punk-rock "con grupos muy poco conocidos" y que tiene lugar "justo al lado de la 'txozna' Kaskagorri, la caseta de una de las comparsas más polémicas de Bilbao, habitual por sus homenajes a los etarras, ya que muchos de ellos pertenecen a dicha comparsa".

Para JUCIL, el cartel "supone una ofensa hacia todas las mujeres guardia civiles por su condición de mujeres y por su actividad profesional, discriminándolas y ofendiéndolas".

"Se deja en evidencia a estas guardia civiles y se discrimina en todo caso su trabajo y su buen hacer, propiciando en todo caso odio y discriminación hacia dicho sector, por su condición de mujeres, menospreciándolas y despreciando la labor que ejercen", continúa JUCIL en su denuncia.

VIOLENCIA MACHISTA

El secretario nacional Jurídico de JUCIL, Alberto Arranz, ha destacado en declaraciones a Europa Press que la asociación ve indicios de delito de odio al "atentar gravemente contra la dignidad de todas las guardias civiles por su condición de mujeres".

"Por la clara violencia machista contra las mujeres debe declarar el alcalde de Bilbao, el nacionalista y jurista José María Burto, y explicar qué razones han permitido que el Ayuntamiento colabore y subvencione una actividad en la que se denigra a las mujeres y se ejerce sobre ellas una más que evidente violencia".

"El cartel, su contenido y sus promotores, responden a la categoría de machos trasnochados que consideran a todas las féminas como prostitutas. Iremos hasta el fondo de este asunto y esperamos a la Fiscalía y las áreas encargadas de la persecución de los delitos de género en las audiencias no se deje pasar este flagrante delito de odio y violencia machista", ha añadido.