Los jueces procesaron a 20 personas por corrupción y dictaron 13 sentencias en el primer trimestre del año

Archivo - Imagen de la mano de un juez, con la toga negra que visten en las vistas orales. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados y tribunales españoles procesaron a 20 personas por presuntos delitos de corrupción en el primer trimestre del año, periodo en el que dictaron además 13 sentencias condenatorias.

Según ha comunicado este martes el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), entre enero y marzo se concluyeron cinco procedimientos, en los que se dictó auto de apertura de juicio oral o de procesamiento contra 16 personas físicas y cuatro jurídicas.

Por comunidades, Andalucía fue la comunidad donde más personas resultaron acusadas o propuestas para juicio, con 16, por delante de Murcia (2), Castilla y León (1) y Cataluña (1).

El número de sentencias dictadas fue de 18, de las que 13 fueron total o parcialmente condenatorias y cinco fueron absolutorias, lo que supone un fallo condenatorio en tres de cada cuatro casos (72%).

Cinco de las resoluciones condenatorias tuvieron lugar en Andalucía, dos en Cataluña, dos en Murcia, una en Extremadura, una en Galicia, una en la Comunidad Valenciana y otra en la Audiencia Nacional.

Se trata de datos que tienen como sujetos activos a funcionarios públicos, gobernantes y políticos en el ejercicio de sus cargos por la afectación de dinero público, por lo que abarca tanto la corrupción administrativa como la corrupción política, explica.

El órgano de gobierno de los jueces indica que en el Código Penal esos actos vienen recogidos como delitos de prevaricación, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude o corrupción en los negocios.