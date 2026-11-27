Archivo - Puñetas durante el acto de toma posesión de la nueva auditor presidenta del Tribunal Militar Central, ante el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a 21 de marzo de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las dos asociaciones de jueces sustitutos han expresado su "profunda decepción" por que no se haya aprobado por parte del Gobierno un real decreto "para mejorar sus condiciones" antes de las elecciones del 29 de noviembre, cuando el actual Ejecutivo pasará a estar en funciones.

En un comunicado conjunto, las presidentas de la Asociación de Jueces Concepción Arenal y la Asociación Pro Dignidad de Jueces y Juezas Sustitutos y Magistrados Suplentes, Inmaculada Galán y Lydia Polo, respectivamente, han mantenido que este real decreto "debía mejorar las retribuciones y la protección social del colectivo".

Además, detallan que se reunieron este martes con el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, quien "mantuvo el compromiso de aprobarlo en funciones".

"La judicatura interina, formada mayoritariamente por mujeres, sostiene desde hace años, a veces décadas, juzgados y tribunales con la responsabilidad de la carrera judicial, pero sin su protección: llamamientos inciertos, ingresos discontinuos y peor cobertura por enfermedad y pensiones", indican.

En octubre de 2025, las representantes de ambas asociaciones se reunieron con el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, "quien reconoció que la estabilización del colectivo responde a un mandato de la Unión Europea que el Gobierno debe cumplir", añaden las asociaciones.

Y recordó --señalan-- que "la Comisión Europea ya había remitido dos cartas a España con requerimientos claros al respecto", expresan los jueces sustitutos.

INSTAN AL GOBIERNO A APROBARLO EN FUNCIONES

"Frustrado el proyecto de ley, el Gobierno se comprometió a sacar adelante un real decreto con las mejoras retributivas y de protección social del colectivo, y el Ministerio trasladó que se aprobaría en Consejo de Ministros, lo que generó una expectativa concreta de solución", lamentan las presidentas de estas dos asociaciones, Lydia Polo e Inmaculada Galán.

Además, relatan que una disposición de la llamada Ley de Eficiencia, que fue aprobada en enero de 2025, "fijó un plazo de tres meses, ya vencido, para presentar un proyecto de ley orgánica contra la temporalidad y adecuar el régimen retributivo y de Seguridad Social de la judicatura interina".

"Las mil nuevas plazas judiciales para 2026 y 2027 exigen, además, profesionales con derechos. Las asociaciones valoran este refuerzo, pero recuerdan que solo será eficaz si quienes cubren vacantes y sustituciones cuentan con condiciones que garanticen la continuidad del servicio", señalan.

De este modo, las asociaciones "instan al Ejecutivo a aprobar el real decreto en funciones, por los cauces legales y con la justificación de urgencia o interés general exigible" porque "detrás de cada demora hay familias que pagan una vivienda y profesionales que temen quedarse sin ingresos si enferman o no pueden planificar su jubilación".

Los jueces sustitutos constituyen un cuerpo de juristas que, sin pertenecer a la carrera judicial, son nombrados para ejercer funciones jurisdiccionales cuando hay vacantes y son requeridos por los juzgados.